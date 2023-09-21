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Путин призвал шире использовать новые подходы в профобразовании - РИА Новости, 21.09.2023
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21:11 21.09.2023 (обновлено: 21:52 21.09.2023)
https://ria.ru/20230921/putin-1897890647.html
Путин призвал шире использовать новые подходы в профобразовании
Путин призвал шире использовать новые подходы в профобразовании - РИА Новости, 21.09.2023
Путин призвал шире использовать новые подходы в профобразовании
Необходимо шире использовать подходы к получению нескольких квалификаций, чтобы у молодежи было больше возможностей для реализации, заявил президент РФ Владимир РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T21:11
2023-09-21T21:52
общество
россия
владимир путин
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 сен - РИА Новости. Необходимо шире использовать подходы к получению нескольких квалификаций, чтобы у молодежи было больше возможностей для реализации, заявил президент РФ Владимир Путин. "В рамках среднего и высшего профобразования следует шире использовать новые подходы, а именно: получение сразу нескольких квалификаций и даже смены специальностей и направлений подготовки в ходе учебы", - сказал Путин на расширенном заседании президиума Госсовета. Он отметил, что эти инновации в интересах молодежи, чтобы она была максимально готова к началу трудовой карьеры и имела больше возможностей реализовать себя. Президент добавил, что перед началом заседания встречался со студентами колледжей, у которых один из вопросов - это условие проживания. Путин сообщил, что государство должно помогать людям всех возрастов стать более профессиональными, квалифицированными, а значит, и конкурентными на рынке труда. "Речь о том, чтобы создать для граждан реальные возможности пополнять свой багаж знаний, постепенно обновлять свои умения, навыки и компетенции. На эти задачи должна быть нацелена наша система образования и, разумеется, воспитания", - сказал он.
https://ria.ru/20230921/gref-1897886377.html
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин призвал шире использовать новые подходы в профобразовании

Путин: в рамках профобразования следует шире использовать новые подходы

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 сен - РИА Новости. Необходимо шире использовать подходы к получению нескольких квалификаций, чтобы у молодежи было больше возможностей для реализации, заявил президент РФ Владимир Путин.
"В рамках среднего и высшего профобразования следует шире использовать новые подходы, а именно: получение сразу нескольких квалификаций и даже смены специальностей и направлений подготовки в ходе учебы", - сказал Путин на расширенном заседании президиума Госсовета.
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Он отметил, что эти инновации в интересах молодежи, чтобы она была максимально готова к началу трудовой карьеры и имела больше возможностей реализовать себя.
Президент добавил, что перед началом заседания встречался со студентами колледжей, у которых один из вопросов - это условие проживания.
Путин сообщил, что государство должно помогать людям всех возрастов стать более профессиональными, квалифицированными, а значит, и конкурентными на рынке труда. "Речь о том, чтобы создать для граждан реальные возможности пополнять свой багаж знаний, постепенно обновлять свои умения, навыки и компетенции. На эти задачи должна быть нацелена наша система образования и, разумеется, воспитания", - сказал он.
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