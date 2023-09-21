https://ria.ru/20230921/putin-1897890647.html

Путин призвал шире использовать новые подходы в профобразовании

Путин призвал шире использовать новые подходы в профобразовании - РИА Новости, 21.09.2023

Путин призвал шире использовать новые подходы в профобразовании

Необходимо шире использовать подходы к получению нескольких квалификаций, чтобы у молодежи было больше возможностей для реализации, заявил президент РФ Владимир РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T21:11

2023-09-21T21:11

2023-09-21T21:52

общество

россия

владимир путин

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 сен - РИА Новости. Необходимо шире использовать подходы к получению нескольких квалификаций, чтобы у молодежи было больше возможностей для реализации, заявил президент РФ Владимир Путин. "В рамках среднего и высшего профобразования следует шире использовать новые подходы, а именно: получение сразу нескольких квалификаций и даже смены специальностей и направлений подготовки в ходе учебы", - сказал Путин на расширенном заседании президиума Госсовета. Он отметил, что эти инновации в интересах молодежи, чтобы она была максимально готова к началу трудовой карьеры и имела больше возможностей реализовать себя. Президент добавил, что перед началом заседания встречался со студентами колледжей, у которых один из вопросов - это условие проживания. Путин сообщил, что государство должно помогать людям всех возрастов стать более профессиональными, квалифицированными, а значит, и конкурентными на рынке труда. "Речь о том, чтобы создать для граждан реальные возможности пополнять свой багаж знаний, постепенно обновлять свои умения, навыки и компетенции. На эти задачи должна быть нацелена наша система образования и, разумеется, воспитания", - сказал он.

https://ria.ru/20230921/gref-1897886377.html

https://ria.ru/20230713/putin-1884070393.html

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общество, россия, владимир путин