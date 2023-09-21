https://ria.ru/20230921/putin-1897889759.html
Путин призвал бизнес включиться создание прогноза потребностей в кадрах
Путин призвал бизнес включиться создание прогноза потребностей в кадрах - РИА Новости, 21.09.2023
Путин призвал бизнес включиться создание прогноза потребностей в кадрах
Бизнес должен включиться в работу по формированию пятилетнего прогноза потребности в кадрах, также при его разработке следует учитывать нацпроекты и перспективы РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T21:05
2023-09-21T21:05
2023-09-21T21:05
экономика
технологии
россия
владимир путин
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 сен - РИА Новости. Бизнес должен включиться в работу по формированию пятилетнего прогноза потребности в кадрах, также при его разработке следует учитывать нацпроекты и перспективы развития территорий страны, заявил президент РФ Владимир Путин. "По всем направлениям развития обращения и подготовки кадров усилия следует только наращивать. И чтобы результат был действительно системным, мы должны ясно понимать, какие специалисты понадобятся нашей экономике и предприятиям сегодня, конечно, и в ближайшей перспективе. И обязательно учитывать формирующиеся тенденции технологического, индустриального развития", - сказал Путин на расширенном заседании президиума Госсовета. Он призвал бизнес помочь решить эту задачу. "Это совместная задача должна быть. Прошу со всей ответственностью включиться в эту работу и бизнес, и субъекты федерации", - отметил Путин. По его словам, правительство должно создать современный удобный механизм, который позволит составлять пятилетний прогноз в разрезе конкретных регионов, отраслей и профессий. "И что крайне важно: учитывать национальные проекты, инфраструктурные программы, перспективы развития городов и целых территорий, инвестиционные планы госкорпораций и частных компаний", - добавил президент.
https://ria.ru/20230921/gref-1897886377.html
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экономика, технологии, россия, владимир путин
Экономика, Технологии, Россия, Владимир Путин
Путин призвал бизнес включиться создание прогноза потребностей в кадрах
Путин призвал бизнес включиться в формирование прогноза потребностей в кадрах
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 сен - РИА Новости. Бизнес должен включиться в работу по формированию пятилетнего прогноза потребности в кадрах, также при его разработке следует учитывать нацпроекты и перспективы развития территорий страны, заявил президент РФ Владимир Путин.
"По всем направлениям развития обращения и подготовки кадров усилия следует только наращивать. И чтобы результат был действительно системным, мы должны ясно понимать, какие специалисты понадобятся нашей экономике и предприятиям сегодня, конечно, и в ближайшей перспективе. И обязательно учитывать формирующиеся тенденции технологического, индустриального развития", - сказал Путин на расширенном заседании президиума Госсовета.
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Он призвал бизнес помочь решить эту задачу. "Это совместная задача должна быть. Прошу со всей ответственностью включиться в эту работу и бизнес, и субъекты федерации", - отметил Путин.
По его словам, правительство должно создать современный удобный механизм, который позволит составлять пятилетний прогноз в разрезе конкретных регионов, отраслей и профессий.
"И что крайне важно: учитывать национальные проекты, инфраструктурные программы, перспективы развития городов и целых территорий, инвестиционные планы госкорпораций и частных компаний", - добавил президент.
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