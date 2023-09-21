https://ria.ru/20230921/putin-1897889384.html

Путин заявил, что преподаватели должны чувствовать изменения на рынке труда

Путин заявил, что преподаватели должны чувствовать изменения на рынке труда - РИА Новости, 21.09.2023

Путин заявил, что преподаватели должны чувствовать изменения на рынке труда

Образовательные организации должны налаживать отношения с предприятиями на местах, а также чувствовать изменения на рынке труда и реагировать на них, заявил... РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T21:02

2023-09-21T21:02

2023-09-21T21:02

общество

россия

владимир путин

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 сен - РИА Новости. Образовательные организации должны налаживать отношения с предприятиями на местах, а также чувствовать изменения на рынке труда и реагировать на них, заявил президент России Владимир Путин. "Наставники вузов, техникумов, что называется, на кончиках пальцев должны чувствовать изменения на рынке труда, реагировать на них своевременно, не дожидаясь каких-то сигналов сверху. Надо напрямую работать с теми, ради кого вы работаете. И, безусловно, налаживать предметное взаимодействие с работодателем с этой целью. Причем, прямо у себя, в конкретном городе, в регионе", - сказал Путин в ходе расширенного заседания президиума Госсовета о развитии рынка труда в РФ. Глава государства отметил, что рассчитывает на то, что отечественный бизнес будет инвестировать в развитие навыков и умений своих будущих работников. По словам президента, должен быть создан эффективный механизм с трехсторонними обязательствами работодателя, работника и органов власти в рамках ученического договора - такой механизм призван помочь людям приобретать новые навыки в течение всей жизни.

https://ria.ru/20230921/gref-1897886377.html

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общество, россия, владимир путин