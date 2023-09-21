https://ria.ru/20230921/putin-1897889384.html
Путин заявил, что преподаватели должны чувствовать изменения на рынке труда
Путин заявил, что преподаватели должны чувствовать изменения на рынке труда - РИА Новости, 21.09.2023
Путин заявил, что преподаватели должны чувствовать изменения на рынке труда
Образовательные организации должны налаживать отношения с предприятиями на местах, а также чувствовать изменения на рынке труда и реагировать на них, заявил... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T21:02
2023-09-21T21:02
2023-09-21T21:02
общество
россия
владимир путин
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 сен - РИА Новости. Образовательные организации должны налаживать отношения с предприятиями на местах, а также чувствовать изменения на рынке труда и реагировать на них, заявил президент России Владимир Путин. "Наставники вузов, техникумов, что называется, на кончиках пальцев должны чувствовать изменения на рынке труда, реагировать на них своевременно, не дожидаясь каких-то сигналов сверху. Надо напрямую работать с теми, ради кого вы работаете. И, безусловно, налаживать предметное взаимодействие с работодателем с этой целью. Причем, прямо у себя, в конкретном городе, в регионе", - сказал Путин в ходе расширенного заседания президиума Госсовета о развитии рынка труда в РФ. Глава государства отметил, что рассчитывает на то, что отечественный бизнес будет инвестировать в развитие навыков и умений своих будущих работников. По словам президента, должен быть создан эффективный механизм с трехсторонними обязательствами работодателя, работника и органов власти в рамках ученического договора - такой механизм призван помочь людям приобретать новые навыки в течение всей жизни.
https://ria.ru/20230921/gref-1897886377.html
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин заявил, что преподаватели должны чувствовать изменения на рынке труда
Путин: наставники вузов должны чувствовать изменения на рынке труда
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 сен - РИА Новости. Образовательные организации должны налаживать отношения с предприятиями на местах, а также чувствовать изменения на рынке труда и реагировать на них, заявил президент России Владимир Путин.
"Наставники вузов, техникумов, что называется, на кончиках пальцев должны чувствовать изменения на рынке труда, реагировать на них своевременно, не дожидаясь каких-то сигналов сверху. Надо напрямую работать с теми, ради кого вы работаете. И, безусловно, налаживать предметное взаимодействие с работодателем с этой целью. Причем, прямо у себя, в конкретном городе, в регионе", - сказал Путин в ходе расширенного заседания президиума Госсовета о развитии рынка труда в РФ.
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Глава государства отметил, что рассчитывает на то, что отечественный бизнес будет инвестировать в развитие навыков и умений своих будущих работников.
По словам президента, должен быть создан эффективный механизм с трехсторонними обязательствами работодателя, работника и органов власти в рамках ученического договора - такой механизм призван помочь людям приобретать новые навыки в течение всей жизни.
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