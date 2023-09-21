https://ria.ru/20230921/putin-1897888310.html

Путин призвал активнее внедрять беспилотный транспорт

Путин призвал активнее внедрять беспилотный транспорт - РИА Новости, 21.09.2023

Путин призвал активнее внедрять беспилотный транспорт

Президент РФ Владимир Путин призвал активнее внедрять беспилотный транспорт как на земле, так и в воздухе, причем именно на основе российских технологий. РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T20:55

2023-09-21T20:55

2023-09-21T20:55

технологии

россия

владимир путин

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин призвал активнее внедрять беспилотный транспорт как на земле, так и в воздухе, причем именно на основе российских технологий. В ходе расширенного заседания президиума Госсовета о развитии рынка труда в РФ Путин заявил, что повышение уровня квалификации граждан является важнейшим фактором формирования экономики и повышения уровня заработной платы. Таким же значимым условием должен стать и рост производительности труда - "это прописная истина, базовое условие". "Третье - это повышение автоматизации за счет применения более современного и производительного оборудования, а также активное внедрение роботов в промышленности и сфере услуг, беспилотного транспорта как на земле, так и в воздухе, причем именно на основе российских технологий", - сказал Путин.

https://ria.ru/20230921/gref-1897886377.html

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технологии, россия, владимир путин