https://ria.ru/20230921/putin-1897887801.html

Путин заявил, что о преподавателях будут судить по результатам выпускников

Путин заявил, что о преподавателях будут судить по результатам выпускников - РИА Новости, 21.09.2023

Путин заявил, что о преподавателях будут судить по результатам выпускников

Работу преподавателей вузов, техникумов и колледжей России будут судить по востребованности их выпускников отечественными предприятиями и организациями, сообщил РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T20:53

2023-09-21T20:53

2023-09-21T20:53

общество

россия

владимир путин

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 сен – РИА Новости. Работу преподавателей вузов, техникумов и колледжей России будут судить по востребованности их выпускников отечественными предприятиями и организациями, сообщил президент России Владимир Путин. "Я хотел бы, чтобы все коллеги услышали меня, особенно руководители наших вузов, колледжей, техникумов. Об эффективности вашей работы, уважаемые коллеги, в значительной степени будем судить по тому, насколько востребованы ваши выпускники отечественными предприятиями и организациями", - сказал Путин на расширенном заседании президиума Госсовета о развитии рынка труда в РФ. Президент добавил, что, если в условиях дефицита кадров в стране выпускник высшего образовательного учреждения не может найти работу, то возникает целый ряд закономерных вопросов: о необходимости экономике специалистов, компетенции, которые готовят в учебных заведениях, как они сработали, их коллективы, а также о том, насколько полно и качественно подготовлен к будущей работе выпускник.

https://ria.ru/20230921/gref-1897886377.html

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общество, россия, владимир путин