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Путин заявил, что о преподавателях будут судить по результатам выпускников
Путин заявил, что о преподавателях будут судить по результатам выпускников - РИА Новости, 21.09.2023
Путин заявил, что о преподавателях будут судить по результатам выпускников
Работу преподавателей вузов, техникумов и колледжей России будут судить по востребованности их выпускников отечественными предприятиями и организациями, сообщил РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T20:53
2023-09-21T20:53
2023-09-21T20:53
общество
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 сен – РИА Новости. Работу преподавателей вузов, техникумов и колледжей России будут судить по востребованности их выпускников отечественными предприятиями и организациями, сообщил президент России Владимир Путин. "Я хотел бы, чтобы все коллеги услышали меня, особенно руководители наших вузов, колледжей, техникумов. Об эффективности вашей работы, уважаемые коллеги, в значительной степени будем судить по тому, насколько востребованы ваши выпускники отечественными предприятиями и организациями", - сказал Путин на расширенном заседании президиума Госсовета о развитии рынка труда в РФ. Президент добавил, что, если в условиях дефицита кадров в стране выпускник высшего образовательного учреждения не может найти работу, то возникает целый ряд закономерных вопросов: о необходимости экономике специалистов, компетенции, которые готовят в учебных заведениях, как они сработали, их коллективы, а также о том, насколько полно и качественно подготовлен к будущей работе выпускник.
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин заявил, что о преподавателях будут судить по результатам выпускников
Путин: о работе преподавателей будут судить по востребованности их выпускников
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 сен – РИА Новости. Работу преподавателей вузов, техникумов и колледжей России будут судить по востребованности их выпускников отечественными предприятиями и организациями, сообщил президент России Владимир Путин.
"Я хотел бы, чтобы все коллеги услышали меня, особенно руководители наших вузов, колледжей, техникумов. Об эффективности вашей работы, уважаемые коллеги, в значительной степени будем судить по тому, насколько востребованы ваши выпускники отечественными предприятиями и организациями", - сказал Путин на расширенном заседании президиума Госсовета о развитии рынка труда в РФ.
Президент добавил, что, если в условиях дефицита кадров в стране выпускник высшего образовательного учреждения не может найти работу, то возникает целый ряд закономерных вопросов: о необходимости экономике специалистов, компетенции, которые готовят в учебных заведениях, как они сработали, их коллективы, а также о том, насколько полно и качественно подготовлен к будущей работе выпускник.
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