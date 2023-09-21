https://ria.ru/20230921/putin-1897887337.html

Путин заявил, что нужно работать над оптимизацией производства

Путин заявил, что нужно работать над оптимизацией производства - РИА Новости, 21.09.2023

Путин заявил, что нужно работать над оптимизацией производства

Российским властям еще есть над чем работать в вопросах применения подходов, позволяющих оптимизировать производственные процессы, необходимо ориентироваться на РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T20:51

2023-09-21T20:51

2023-09-21T20:51

экономика

россия

великий новгород

владимир путин

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 сен - РИА Новости. Российским властям еще есть над чем работать в вопросах применения подходов, позволяющих оптимизировать производственные процессы, необходимо ориентироваться на конкретные положительные примеры, заявил в четверг президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании президиума Госсовета о развитии рынка труда в РФ в Великом Новгороде. "Оптимизация самих производственных процессов - через внедрение технологий бережливого производства. Возможности здесь очень большие. Приведу показательный пример. За пять лет у более чем четырех тысяч предприятий-участников нацпроекта "Производительность труда" прирост добавленной стоимости в общей сложности составил 306 млрд рублей. Причем для этого не понадобилось увеличивать численность персонала. Нужно было просто более эффективно использовать кадровые технические ресурсы, и коллегам это удалось", - сказал Путин. Он подчеркнул, что необходимо максимально расширить применение этих подходов на всю экономику и социальную сферу. "Соответствующие поручения по отдельным направлениям уже сформулированы и даны. Не по всем из них, прямо скажем, ведется предметная работа. И здесь коллегам из правительства нужно действовать подчас более активно, ориентироваться на достижении конкретных результатов. Здесь есть над чем работать, мы все это понимаем. Есть конкретные положительные примеры, на них нужно ориентироваться", - отметил глава государства.

https://ria.ru/20230921/gref-1897886377.html

https://ria.ru/20230713/putin-1884070393.html

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экономика, россия, великий новгород, владимир путин