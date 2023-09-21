https://ria.ru/20230921/putin-1897887051.html

Путин поручил не сбавлять темп роста зарплат

Путин поручил не сбавлять темп роста зарплат - РИА Новости, 21.09.2023

Путин поручил не сбавлять темп роста зарплат

Президент Владимир Путин поручил не сбавлять темп роста заработных плат в России и сделать его устойчивым. РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T20:49

2023-09-21T20:49

2023-09-21T23:28

россия

владимир путин

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/18/1892044676_0:163:3063:1886_1920x0_80_0_0_0f3bc97f0d2b9180baa4717ee9910040.jpg

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 сен — РИА Новости. Президент Владимир Путин поручил не сбавлять темп роста заработных плат в России и сделать его устойчивым."По итогам июля их (зарплат. — Прим. ред.) рост составил 10,5 процента в реальном выражении. Нужно поддержать такую тенденцию, сделать ее устойчивой. Государство должно помочь людям всех возрастов стать более профессиональными, квалифицированными, а значит, и конкурентными", — заявил он на расширенном заседании президиума Госсовета о развитии рынка труда.Российский лидер напомнил, что поставил планку по переходу к экономике высоких зарплат в ближайшее десятилетие."Это важнейший ориентир для отечественных кампаний и, безусловно, для всех уровней власти при выработке мер экономической и социальной политики", — отметил Путин.Глава государства также обратил внимание на рекордно низкий уровень безработицы в России, что, по его словам, говорит об эффективности проводимой политики, ее социального измерения.В то же время это показатель того, что рост экономики может столкнуться с дефицитом трудовых ресурсов, добавил он."Мы знаем, что уже сталкивается. Такая проблема уже существует. И мы должны этот фактор учитывать, реагировать на долгосрочную перспективу. Сейчас важно, что снижение безработицы носит системный, структурный характер", — подчеркнул президент.Кроме того, Путин затронул тему подготовки новых кадров. Он призвал образовательные организации налаживать отношения с предприятиями на местах."Наставники вузов, техникумов <...> должны чувствовать изменения на рынке труда, реагировать на них своевременно, не дожидаясь каких-то сигналов сверху. Надо напрямую работать с теми, ради кого вы работаете. И, безусловно, налаживать предметное взаимодействие с работодателем с этой целью", — указал глава государства.Бизнес, в свою очередь, должен сделать пятилетний прогноз потребности в кадрах и учитывать при его разработке нацпроекты и перспективы развития российских регионов, отметил президент.Таким образом, должен быть создан эффективный механизм с трехсторонними обязательствами работодателя, работника и органов власти в рамках ученического договора. Это поможет людям приобретать новые навыки в течение всей жизни, резюмировал Путин.

https://ria.ru/20230912/ekonomika-1895970054.html

https://ria.ru/20230912/bezrabotitsa-1895980996.html

https://ria.ru/20230905/zanyatost-1894226804.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир путин, общество