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Путин призвал не ждать, а продвигать новые разработки - РИА Новости, 21.09.2023
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19:52 21.09.2023
https://ria.ru/20230921/putin-1897877762.html
Путин призвал не ждать, а продвигать новые разработки
Путин призвал не ждать, а продвигать новые разработки - РИА Новости, 21.09.2023
Путин призвал не ждать, а продвигать новые разработки
Новые разработки необходимо продвигать, заинтересовывать в них и искать для этого партнеров, заявил президент России Владимир Путин, а также пообещал обсудить... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T19:52
2023-09-21T19:52
россия
великий новгород
владимир путин
дмитрий патрушев
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 сен - РИА Новости. Новые разработки необходимо продвигать, заинтересовывать в них и искать для этого партнеров, заявил президент России Владимир Путин, а также пообещал обсудить ситуацию с министром сельского хозяйства Дмитрием Патрушевым. "Если вы будете просто ждать, что к вам придут за этим заказом, это может очень долго продолжаться. Нужно искать области применения, заинтересовывать, информацию распространять пошире и искать партнеров. Это будет правильно", - сказал он на встрече с победителями Чемпионата высоких технологий. Президент, отвечая на вопрос одного из участников Чемпионата - студента агротехнического техникума, отметил, что новые разработки должны быть востребованы. Однако если о них не будет известно, то сложно будет их продвигать дальше, добавил глава государства. "Нужно, чтобы об этом знали, пошире нужно работать в этом смысле. Надо с коллегами поговорить, в том числе - в данном случае с Патрушевым Дмитрием Николаевичем - и с другими", - заключил Путин. Чемпионат высоких технологий проходил в Великом Новгороде с 18 по 21 сентября. По результатам региональных отборочных этапов Чемпионата более 8 тысяч студентов СПО работодатели пригласили на стажировку, а некоторых - на работу.
https://ria.ru/20230911/gaubitsa-1895453576.html
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россия, великий новгород, владимир путин, дмитрий патрушев
Россия, Великий Новгород, Владимир Путин, Дмитрий Патрушев
Путин призвал не ждать, а продвигать новые разработки

Путин: необходимо продвигать новые разработки и заинтересовывать в них

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Владимир Путин . Архивное фото
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 сен - РИА Новости. Новые разработки необходимо продвигать, заинтересовывать в них и искать для этого партнеров, заявил президент России Владимир Путин, а также пообещал обсудить ситуацию с министром сельского хозяйства Дмитрием Патрушевым.
"Если вы будете просто ждать, что к вам придут за этим заказом, это может очень долго продолжаться. Нужно искать области применения, заинтересовывать, информацию распространять пошире и искать партнеров. Это будет правильно", - сказал он на встрече с победителями Чемпионата высоких технологий.
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Президент, отвечая на вопрос одного из участников Чемпионата - студента агротехнического техникума, отметил, что новые разработки должны быть востребованы. Однако если о них не будет известно, то сложно будет их продвигать дальше, добавил глава государства.
"Нужно, чтобы об этом знали, пошире нужно работать в этом смысле. Надо с коллегами поговорить, в том числе - в данном случае с Патрушевым Дмитрием Николаевичем - и с другими", - заключил Путин.
Чемпионат высоких технологий проходил в Великом Новгороде с 18 по 21 сентября. По результатам региональных отборочных этапов Чемпионата более 8 тысяч студентов СПО работодатели пригласили на стажировку, а некоторых - на работу.
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