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Путин в Великом Новгороде осмотрел выставку об образовании - РИА Новости, 21.09.2023
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18:40 21.09.2023 (обновлено: 18:48 21.09.2023)
https://ria.ru/20230921/putin-1897862070.html
Путин в Великом Новгороде осмотрел выставку об образовании
Путин в Великом Новгороде осмотрел выставку об образовании - РИА Новости, 21.09.2023
Путин в Великом Новгороде осмотрел выставку об образовании
Президент РФ Владимир Путин в Великом Новгороде осмотрел выставку, посвященную системе среднего профессионального образования. РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T18:40
2023-09-21T18:48
общество
великий новгород
владимир путин
россия
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в Великом Новгороде осмотрел выставку, посвященную системе среднего профессионального образования. Выставка проходит в инновационном научно-технологическом центре "Интеллектуальная электроника – Валдай" в рамках финала чемпионата высоких технологий. Экспозиция, размещенная на площади более 150 квадратных метров, включает семь выставочных стендов, посвященных текущему состоянию и приоритетным направлениям развития системы СПО России, а также флагманскому проекту – ФП "Профессионалитет": "Кластеры Профессионалитета", "Единая модель профориентации школьников", "Студент СПО: Ты в хорошей компании!", "Педагогические команды системы СПО. Технопарк СПО", "Демонстрационный экзамен", "Чемпионатное движение профессионального мастерства". Также представлены стенд Великого Новгорода, экспозиция "Росгео" и экспозиция "Росатома".
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общество, великий новгород, владимир путин, россия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Общество, Великий Новгород, Владимир Путин, Россия, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Путин в Великом Новгороде осмотрел выставку об образовании

Путин в Великом Новгороде осмотрел выставку о среднем профобразовании

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин участвует в режиме видеоконференции в церемонии открытия Центра повышения квалификации кадров среднего профессионального образования "Федеральный технопарк профессионального образования"
Президент РФ Владимир Путин участвует в режиме видеоконференции в церемонии открытия Центра повышения квалификации кадров среднего профессионального образования Федеральный технопарк профессионального образования - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин участвует в режиме видеоконференции в церемонии открытия Центра повышения квалификации кадров среднего профессионального образования "Федеральный технопарк профессионального образования"
Читать ria.ru в
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в Великом Новгороде осмотрел выставку, посвященную системе среднего профессионального образования.
Выставка проходит в инновационном научно-технологическом центре "Интеллектуальная электроника – Валдай" в рамках финала чемпионата высоких технологий. Экспозиция, размещенная на площади более 150 квадратных метров, включает семь выставочных стендов, посвященных текущему состоянию и приоритетным направлениям развития системы СПО России, а также флагманскому проекту – ФП "Профессионалитет": "Кластеры Профессионалитета", "Единая модель профориентации школьников", "Студент СПО: Ты в хорошей компании!", "Педагогические команды системы СПО. Технопарк СПО", "Демонстрационный экзамен", "Чемпионатное движение профессионального мастерства".
Также представлены стенд Великого Новгорода, экспозиция "Росгео" и экспозиция "Росатома".
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ОбществоВеликий НовгородВладимир ПутинРоссияГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
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