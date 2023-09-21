Путин в Великом Новгороде осмотрел выставку об образовании
Путин в Великом Новгороде осмотрел выставку о среднем профобразовании
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин участвует в режиме видеоконференции в церемонии открытия Центра повышения квалификации кадров среднего профессионального образования "Федеральный технопарк профессионального образования"
Президент РФ Владимир Путин участвует в режиме видеоконференции в церемонии открытия Центра повышения квалификации кадров среднего профессионального образования "Федеральный технопарк профессионального образования"
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в Великом Новгороде осмотрел выставку, посвященную системе среднего профессионального образования.
Выставка проходит в инновационном научно-технологическом центре "Интеллектуальная электроника – Валдай" в рамках финала чемпионата высоких технологий. Экспозиция, размещенная на площади более 150 квадратных метров, включает семь выставочных стендов, посвященных текущему состоянию и приоритетным направлениям развития системы СПО России, а также флагманскому проекту – ФП "Профессионалитет": "Кластеры Профессионалитета", "Единая модель профориентации школьников", "Студент СПО: Ты в хорошей компании!", "Педагогические команды системы СПО. Технопарк СПО", "Демонстрационный экзамен", "Чемпионатное движение профессионального мастерства".
Также представлены стенд Великого Новгорода, экспозиция "Росгео" и экспозиция "Росатома".