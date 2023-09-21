https://ria.ru/20230921/putin-1897862070.html

Путин в Великом Новгороде осмотрел выставку об образовании

Путин в Великом Новгороде осмотрел выставку об образовании - РИА Новости, 21.09.2023

Путин в Великом Новгороде осмотрел выставку об образовании

Президент РФ Владимир Путин в Великом Новгороде осмотрел выставку, посвященную системе среднего профессионального образования. РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T18:40

2023-09-21T18:40

2023-09-21T18:48

общество

великий новгород

владимир путин

россия

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в Великом Новгороде осмотрел выставку, посвященную системе среднего профессионального образования. Выставка проходит в инновационном научно-технологическом центре "Интеллектуальная электроника – Валдай" в рамках финала чемпионата высоких технологий. Экспозиция, размещенная на площади более 150 квадратных метров, включает семь выставочных стендов, посвященных текущему состоянию и приоритетным направлениям развития системы СПО России, а также флагманскому проекту – ФП "Профессионалитет": "Кластеры Профессионалитета", "Единая модель профориентации школьников", "Студент СПО: Ты в хорошей компании!", "Педагогические команды системы СПО. Технопарк СПО", "Демонстрационный экзамен", "Чемпионатное движение профессионального мастерства". Также представлены стенд Великого Новгорода, экспозиция "Росгео" и экспозиция "Росатома".

https://ria.ru/20230907/kanatka-1894758915.html

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общество, великий новгород, владимир путин, россия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"