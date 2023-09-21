https://ria.ru/20230921/putin-1897857527.html
Путин призвал развивать психологическую помощь в гражданской сфере
Путин призвал развивать психологическую помощь в гражданской сфере - РИА Новости, 21.09.2023
Путин призвал развивать психологическую помощь в гражданской сфере
Психологическую помощь нужно развивать не только в военной, но и в гражданской сфере, заявил президент РФ Владимир Путин во время посещения центра поддержки... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T18:18
2023-09-21T18:18
2023-09-21T18:30
специальная военная операция на украине
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великий новгород
владимир путин
общество
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 сен - РИА Новости. Психологическую помощь нужно развивать не только в военной, но и в гражданской сфере, заявил президент РФ Владимир Путин во время посещения центра поддержки участников специальной военной операции и их семей "Возвращение" в Великом Новгороде. Во время посещения центра Путин пообщался с участником СВО, которому специалисты центра помогли получить удостоверение ветерана боевых действий. Собеседник президента поблагодарил за открывшийся центр, отметив, что там можно получить не только юридическую, но и психологическую помощь, а также призвал открывать подобные учреждения и в других регионах. "Так и будем делать. Конечно, психологическую помощь нужно развивать более широко, не только по линии вот этих центров, по линии Минобороны, но и по линии гражданской сферы это надо делать", - сказал Путин.
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россия, великий новгород, владимир путин, общество
Специальная военная операция на Украине, Россия, Великий Новгород, Владимир Путин, Общество
Путин призвал развивать психологическую помощь в гражданской сфере
Путин заявил о необходимости развития психологической помощи в гражданской сфере
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 сен - РИА Новости. Психологическую помощь нужно развивать не только в военной, но и в гражданской сфере, заявил президент РФ Владимир Путин во время посещения центра поддержки участников специальной военной операции и их семей "Возвращение" в Великом Новгороде.
Во время посещения центра Путин пообщался с участником СВО, которому специалисты центра помогли получить удостоверение ветерана боевых действий. Собеседник президента поблагодарил за открывшийся центр, отметив, что там можно получить не только юридическую, но и психологическую помощь, а также призвал открывать подобные учреждения и в других регионах.
"Так и будем делать. Конечно, психологическую помощь нужно развивать более широко, не только по линии вот этих центров, по линии Минобороны, но и по линии гражданской сферы это надо делать", - сказал Путин.
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