https://ria.ru/20230921/putin-1897857527.html

Путин призвал развивать психологическую помощь в гражданской сфере

Путин призвал развивать психологическую помощь в гражданской сфере - РИА Новости, 21.09.2023

Путин призвал развивать психологическую помощь в гражданской сфере

Психологическую помощь нужно развивать не только в военной, но и в гражданской сфере, заявил президент РФ Владимир Путин во время посещения центра поддержки... РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T18:18

2023-09-21T18:18

2023-09-21T18:30

специальная военная операция на украине

россия

великий новгород

владимир путин

общество

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 сен - РИА Новости. Психологическую помощь нужно развивать не только в военной, но и в гражданской сфере, заявил президент РФ Владимир Путин во время посещения центра поддержки участников специальной военной операции и их семей "Возвращение" в Великом Новгороде. Во время посещения центра Путин пообщался с участником СВО, которому специалисты центра помогли получить удостоверение ветерана боевых действий. Собеседник президента поблагодарил за открывшийся центр, отметив, что там можно получить не только юридическую, но и психологическую помощь, а также призвал открывать подобные учреждения и в других регионах. "Так и будем делать. Конечно, психологическую помощь нужно развивать более широко, не только по линии вот этих центров, по линии Минобороны, но и по линии гражданской сферы это надо делать", - сказал Путин.

https://ria.ru/20230701/psikhologi-1881588548.html

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россия, великий новгород, владимир путин, общество