Рейтинг@Mail.ru
Путин обсудит с правительством ситуацию с протезами ветеранов СВО - РИА Новости, 21.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:54 21.09.2023
https://ria.ru/20230921/protezy-1897866784.html
Путин обсудит с правительством ситуацию с протезами ветеранов СВО
Путин обсудит с правительством ситуацию с протезами ветеранов СВО - РИА Новости, 21.09.2023
Путин обсудит с правительством ситуацию с протезами ветеранов СВО
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что обсудит с правительством РФ ситуацию со средствами реабилитации для ветеранов СВО и по поводу порядка их приобретения. РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T18:54
2023-09-21T18:54
специальная военная операция на украине
общество
россия
великий новгород
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/05/1894367754_0:0:3101:1745_1920x0_80_0_0_c92e2bbe3e5be191d764bc2c57e342db.jpg
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что обсудит с правительством РФ ситуацию со средствами реабилитации для ветеранов СВО и по поводу порядка их приобретения. Во время визита Путина в центр поддержки участников специальной военной операции и их семей "Возвращение" в Великом Новгороде президенту рассказали о том, что среди ветеранов СВО есть инвалиды, которым требуются современные протезы, поскольку обычные не позволяют вести активный образ жизни. Путину предложили, чтобы такая работа была организована через фонд "Защитники Отечества". "В целом надо менять, конечно, ситуацию для людей с ограничениями по здоровью. Но для этой категории наших ребят, которые на фронте жизнью рискуют, получают ранения, конечно, в особом порядке. Поэтому обязательно с правительством на этот счет поговорим - и по средствам реабилитации, и по порядку приобретения", - сказал Путин. Он также отметил, что необходимо, чтобы фонд имел возможность "отслеживать движение человека к этим средствам реабилитации" так, чтобы фонд получал мгновенную обратную связь - доволен человек или нет.
https://ria.ru/20230912/rossiya-1895793432.html
https://ria.ru/20230901/putin-1893717532.html
россия
великий новгород
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/05/1894367754_197:0:2926:2047_1920x0_80_0_0_98e013f60a41d6a85dec58e2b41a0b39.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, великий новгород, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Великий Новгород, Владимир Путин
Путин обсудит с правительством ситуацию с протезами ветеранов СВО

Путин обсудит с правительством ситуацию с протезами ветеранов СВО

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции заседание Российского организационного комитета "Победа"
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции заседание Российского организационного комитета Победа - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что обсудит с правительством РФ ситуацию со средствами реабилитации для ветеранов СВО и по поводу порядка их приобретения.
Во время визита Путина в центр поддержки участников специальной военной операции и их семей "Возвращение" в Великом Новгороде президенту рассказали о том, что среди ветеранов СВО есть инвалиды, которым требуются современные протезы, поскольку обычные не позволяют вести активный образ жизни. Путину предложили, чтобы такая работа была организована через фонд "Защитники Отечества".
Участники митинга Своих не бросаем на Манежной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
России не стыдно, что она ставит во главу угла свои интересы, заявил Путин
12 сентября, 11:56
"В целом надо менять, конечно, ситуацию для людей с ограничениями по здоровью. Но для этой категории наших ребят, которые на фронте жизнью рискуют, получают ранения, конечно, в особом порядке. Поэтому обязательно с правительством на этот счет поговорим - и по средствам реабилитации, и по порядку приобретения", - сказал Путин.
Он также отметил, что необходимо, чтобы фонд имел возможность "отслеживать движение человека к этим средствам реабилитации" так, чтобы фонд получал мгновенную обратную связь - доволен человек или нет.
Президент РФ Владимир Путин проводит открытый урок Разговор о важном в мастерской управления Сенеж в Солнечногорске - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
Путин рассказал о письмах своего деда
1 сентября, 16:53
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоРоссияВеликий НовгородВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала