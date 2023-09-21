https://ria.ru/20230921/protezy-1897866784.html

Путин обсудит с правительством ситуацию с протезами ветеранов СВО

Путин обсудит с правительством ситуацию с протезами ветеранов СВО - РИА Новости, 21.09.2023

Путин обсудит с правительством ситуацию с протезами ветеранов СВО

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что обсудит с правительством РФ ситуацию со средствами реабилитации для ветеранов СВО и по поводу порядка их приобретения. РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T18:54

2023-09-21T18:54

2023-09-21T18:54

специальная военная операция на украине

общество

россия

великий новгород

владимир путин

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что обсудит с правительством РФ ситуацию со средствами реабилитации для ветеранов СВО и по поводу порядка их приобретения. Во время визита Путина в центр поддержки участников специальной военной операции и их семей "Возвращение" в Великом Новгороде президенту рассказали о том, что среди ветеранов СВО есть инвалиды, которым требуются современные протезы, поскольку обычные не позволяют вести активный образ жизни. Путину предложили, чтобы такая работа была организована через фонд "Защитники Отечества". "В целом надо менять, конечно, ситуацию для людей с ограничениями по здоровью. Но для этой категории наших ребят, которые на фронте жизнью рискуют, получают ранения, конечно, в особом порядке. Поэтому обязательно с правительством на этот счет поговорим - и по средствам реабилитации, и по порядку приобретения", - сказал Путин. Он также отметил, что необходимо, чтобы фонд имел возможность "отслеживать движение человека к этим средствам реабилитации" так, чтобы фонд получал мгновенную обратную связь - доволен человек или нет.

https://ria.ru/20230912/rossiya-1895793432.html

https://ria.ru/20230901/putin-1893717532.html

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общество, россия, великий новгород, владимир путин