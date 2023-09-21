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Beeline cloud представил новый продукт Cloud Kubernetes Clusters - РИА Новости, 21.09.2023
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10:00 21.09.2023
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Beeline cloud представил новый продукт Cloud Kubernetes Clusters
Beeline cloud представил новый продукт Cloud Kubernetes Clusters - РИА Новости, 21.09.2023
Beeline cloud представил новый продукт Cloud Kubernetes Clusters
Российский поставщик ИТ-услуг и облачных сервисов beeline cloud (билайн облако) выводит на рынок новый продукт комплексного управления кластерами Kubernetes... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T10:00
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вымпелком
технологии
билайн
экономика
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Российский поставщик ИТ-услуг и облачных сервисов beeline cloud (билайн облако) выводит на рынок новый продукт комплексного управления кластерами Kubernetes (открытое программное обеспечение для оркестрации контейнеризированных приложений) в облаке. beeline cloud заключил соответствующее партнерское соглашение с компанией "Флант".Платформа для контейнеризации Deckhouse, являющаяся основной составляющей услуги Cloud Kubernetes Clusters (комплексное управление кластерами Kubernetes в облаке), построена на базе "ванильного" (базового) Kubernetes с дополнительными модулями для управления сетями и обеспечения безопасности работы микросервисных приложений. Кроме того, Deckhouse соответствует концепции No-Ops (отсутствие операций), чтобы минимизировать инфраструктурные и эксплуатационные затраты при разработке и эксплуатации ПО. Cloud Kubernetes Clusters обеспечивает безопасность систем, мониторинг, балансировку трафика, автомасштабирование инфраструктуры при росте нагрузок.Kubernetes — лидирующая (по данным опроса Фонда CNCF) Open Source-платформа для работы с контейнерами, общепризнанный стандарт оркестрации. Это оптимальное решение для развертывания микросервисной инфраструктуры и cloud-native-приложений (приложений, использующих преимущества облачной модели).Усилив свое предложение платформой Deckhouse, облачный провайдер предоставит своим пользователям ряд достоинств: расширенные инструменты мониторинга кластеров и запущенных в них приложений с удобными и информативными дашбордами, которые упрощают контроль за инфраструктурой и диагностику проблем; расширенные инструменты информационной безопасности enterprise-уровня (бизнес-задачи крупных компаний); графический интерфейс для управления кластерами; встроенные инструменты аутентификации пользователей; предсказуемую и с первого дня готовую к работе в продуктивной среде инфраструктуру.ㅤРеклама, ПАО "Вымпелком", erid: 4CQwVszH9pUmK4QxqTh
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Алёна Пава
Алёна Пава
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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353
60
вымпелком, технологии, билайн, экономика
ВымпелКом, Технологии, Билайн, Экономика

Beeline cloud представил новый продукт Cloud Kubernetes Clusters

© Фото : beeline cloud beeline cloud
beeline cloud - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© Фото : beeline cloud
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Российский поставщик ИТ-услуг и облачных сервисов beeline cloud (билайн облако) выводит на рынок новый продукт комплексного управления кластерами Kubernetes (открытое программное обеспечение для оркестрации контейнеризированных приложений) в облаке. beeline cloud заключил соответствующее партнерское соглашение с компанией "Флант".
Платформа для контейнеризации Deckhouse, являющаяся основной составляющей услуги Cloud Kubernetes Clusters (комплексное управление кластерами Kubernetes в облаке), построена на базе "ванильного" (базового) Kubernetes с дополнительными модулями для управления сетями и обеспечения безопасности работы микросервисных приложений. Кроме того, Deckhouse соответствует концепции No-Ops (отсутствие операций), чтобы минимизировать инфраструктурные и эксплуатационные затраты при разработке и эксплуатации ПО. Cloud Kubernetes Clusters обеспечивает безопасность систем, мониторинг, балансировку трафика, автомасштабирование инфраструктуры при росте нагрузок.
Kubernetes — лидирующая (по данным опроса Фонда CNCF) Open Source-платформа для работы с контейнерами, общепризнанный стандарт оркестрации. Это оптимальное решение для развертывания микросервисной инфраструктуры и cloud-native-приложений (приложений, использующих преимущества облачной модели).
Усилив свое предложение платформой Deckhouse, облачный провайдер предоставит своим пользователям ряд достоинств: расширенные инструменты мониторинга кластеров и запущенных в них приложений с удобными и информативными дашбордами, которые упрощают контроль за инфраструктурой и диагностику проблем; расширенные инструменты информационной безопасности enterprise-уровня (бизнес-задачи крупных компаний); графический интерфейс для управления кластерами; встроенные инструменты аутентификации пользователей; предсказуемую и с первого дня готовую к работе в продуктивной среде инфраструктуру.
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ВымпелКомТехнологииБилайнЭкономика
 
 
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