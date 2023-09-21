https://ria.ru/20230921/produkt-1897470323.html

Beeline cloud представил новый продукт Cloud Kubernetes Clusters

Beeline cloud представил новый продукт Cloud Kubernetes Clusters - РИА Новости, 21.09.2023

Beeline cloud представил новый продукт Cloud Kubernetes Clusters

Российский поставщик ИТ-услуг и облачных сервисов beeline cloud (билайн облако) выводит на рынок новый продукт комплексного управления кластерами Kubernetes... РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T10:00

2023-09-21T10:00

2023-09-21T10:00

вымпелком

технологии

билайн

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0b/1883619992_0:50:1280:770_1920x0_80_0_0_7a137330d9e4633aed9439a3a3a4bc94.jpg

МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Российский поставщик ИТ-услуг и облачных сервисов beeline cloud (билайн облако) выводит на рынок новый продукт комплексного управления кластерами Kubernetes (открытое программное обеспечение для оркестрации контейнеризированных приложений) в облаке. beeline cloud заключил соответствующее партнерское соглашение с компанией "Флант".Платформа для контейнеризации Deckhouse, являющаяся основной составляющей услуги Cloud Kubernetes Clusters (комплексное управление кластерами Kubernetes в облаке), построена на базе "ванильного" (базового) Kubernetes с дополнительными модулями для управления сетями и обеспечения безопасности работы микросервисных приложений. Кроме того, Deckhouse соответствует концепции No-Ops (отсутствие операций), чтобы минимизировать инфраструктурные и эксплуатационные затраты при разработке и эксплуатации ПО. Cloud Kubernetes Clusters обеспечивает безопасность систем, мониторинг, балансировку трафика, автомасштабирование инфраструктуры при росте нагрузок.Kubernetes — лидирующая (по данным опроса Фонда CNCF) Open Source-платформа для работы с контейнерами, общепризнанный стандарт оркестрации. Это оптимальное решение для развертывания микросервисной инфраструктуры и cloud-native-приложений (приложений, использующих преимущества облачной модели).Усилив свое предложение платформой Deckhouse, облачный провайдер предоставит своим пользователям ряд достоинств: расширенные инструменты мониторинга кластеров и запущенных в них приложений с удобными и информативными дашбордами, которые упрощают контроль за инфраструктурой и диагностику проблем; расширенные инструменты информационной безопасности enterprise-уровня (бизнес-задачи крупных компаний); графический интерфейс для управления кластерами; встроенные инструменты аутентификации пользователей; предсказуемую и с первого дня готовую к работе в продуктивной среде инфраструктуру.ㅤРеклама, ПАО "Вымпелком", erid: 4CQwVszH9pUmK4QxqTh

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

вымпелком, технологии, билайн, экономика