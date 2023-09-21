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В ЛНР британца из ОБСЕ заочно приговорили к 19 годам тюрьмы за шпионаж
В ЛНР британца из ОБСЕ заочно приговорили к 19 годам тюрьмы за шпионаж - РИА Новости, 21.09.2023
В ЛНР британца из ОБСЕ заочно приговорили к 19 годам тюрьмы за шпионаж
Суд ЛНР заочно приговорил подданного Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, работавшего в специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, к 19... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T19:27
2023-09-21T19:27
2023-09-21T19:27
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Суд ЛНР заочно приговорил подданного Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, работавшего в специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, к 19 годам тюрьмы за шпионаж в Луганской Народной Республике, сообщается в Telegram-канале Генпрокуратуры России. "Верховный суд Луганской Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении подданного Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии. Он признан виновным по статье 276 УК РФ (шпионаж)... Суд заочно назначил подсудимому наказание в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении. По данным следствия, в 2021 году подсудимый, будучи сотрудником специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, действуя в интересах представителя иностранной организации и против безопасности Луганской Народной Республики, передавал сведения военного характера. Эти сведения в дальнейшем использовались Киевом в целях огневого поражения воинских формирований Народной милиции ЛНР. "Средства совершения преступления обращены в доход государства", - добавляется в сообщении.
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в мире, северная ирландия, обсе, генеральная прокуратура рф, великобритания, луганская народная республика
В мире, Северная Ирландия, ОБСЕ, Генеральная прокуратура РФ, Великобритания, Луганская Народная Республика
В ЛНР британца из ОБСЕ заочно приговорили к 19 годам тюрьмы за шпионаж
Суд в ЛНР заочно приговорил британца из ОБСЕ к 19 годам тюрьмы за шпионаж