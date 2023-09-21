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В Херсонской области заявили об открытости для иностранных делегаций
В Херсонской области заявили об открытости для иностранных делегаций - РИА Новости, 21.09.2023
В Херсонской области заявили об открытости для иностранных делегаций
Херсонская область открыта для приезда иностранных делегаций, которые хотят честно и объективно узнать о жизни российского региона, сообщил РИА Новости глава... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T07:50
2023-09-21T07:50
2023-09-21T07:50
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости. Херсонская область открыта для приезда иностранных делегаций, которые хотят честно и объективно узнать о жизни российского региона, сообщил РИА Новости глава комитета по национальной политике, вопросам некоммерческих организаций и межрегиональным отношениям облдумы Рустем Немитуллаев. "Херсонская область открыта для иностранных делегаций, которые хотят честно и объективно узнать и посмотреть, как живет и развивается российский регион. Нам скрывать нечего", - сказал Немитуллаев. По его словам, в Херсонской области все национальности живут в мире и согласии, несмотря на попытки киевских властей дестабилизировать обстановку в регионе. Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под контролем Украины.
https://ria.ru/20230921/rogov-1897694036.html
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херсонская область , россия, общество
Херсонская область , Россия, Общество
В Херсонской области заявили об открытости для иностранных делегаций
В Херсонской области заявили об открытости для приезда иностранных делегаций