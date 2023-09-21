https://ria.ru/20230921/pribaltika-1897747130.html
Патрушев сравнил русофобские методики стран Прибалтики с гитлеровскими
Патрушев сравнил русофобские методики стран Прибалтики с гитлеровскими - РИА Новости, 21.09.2023
Патрушев сравнил русофобские методики стран Прибалтики с гитлеровскими
Прибалтийские страны, ведомые англосаксами, преследуют все русское, используя при этом методы гитлеровской Германии, заявил секретарь Совета безопасности РФ... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T12:34
2023-09-21T12:34
2023-09-21T12:34
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прибалтика
россия
николай патрушев
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Прибалтийские страны, ведомые англосаксами, преследуют все русское, используя при этом методы гитлеровской Германии, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. "Под диктовку англосаксов русофобия распространяется и в других странах Европы, прежде всего в прибалтийских государствах, где также преследуется всё русское. Сносятся памятники и сжигаются книги на русском языке, аналогично тому, как это было в нацистской Германии", - констатировал Патрушев, отвечая на вопросы журналистов. "Так, руководство Латвии приказало уничтожить в библиотеках бывших русских школ все книги на русском языке. Более того, российским соотечественникам, не сдавшим языковый экзамен, грозит принудительное выдворение из страны", - добавил он.
https://ria.ru/20230913/latviya-1895835864.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, прибалтика, россия, николай патрушев, русский язык в мире, латвия, литва, эстония
Политика, Прибалтика, Россия, Николай Патрушев, Русский язык в мире, Латвия, Литва, Эстония
Патрушев сравнил русофобские методики стран Прибалтики с гитлеровскими
Патрушев: Прибалтика преследует все русское, используя методы Третьего Рейха