https://ria.ru/20230921/pribaltika-1897747130.html

Патрушев сравнил русофобские методики стран Прибалтики с гитлеровскими

Патрушев сравнил русофобские методики стран Прибалтики с гитлеровскими - РИА Новости, 21.09.2023

Патрушев сравнил русофобские методики стран Прибалтики с гитлеровскими

Прибалтийские страны, ведомые англосаксами, преследуют все русское, используя при этом методы гитлеровской Германии, заявил секретарь Совета безопасности РФ... РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T12:34

2023-09-21T12:34

2023-09-21T12:34

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прибалтика

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николай патрушев

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Прибалтийские страны, ведомые англосаксами, преследуют все русское, используя при этом методы гитлеровской Германии, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. "Под диктовку англосаксов русофобия распространяется и в других странах Европы, прежде всего в прибалтийских государствах, где также преследуется всё русское. Сносятся памятники и сжигаются книги на русском языке, аналогично тому, как это было в нацистской Германии", - констатировал Патрушев, отвечая на вопросы журналистов. "Так, руководство Латвии приказало уничтожить в библиотеках бывших русских школ все книги на русском языке. Более того, российским соотечественникам, не сдавшим языковый экзамен, грозит принудительное выдворение из страны", - добавил он.

https://ria.ru/20230913/latviya-1895835864.html

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Кирилл Волков

политика, прибалтика, россия, николай патрушев, русский язык в мире, латвия, литва, эстония