https://ria.ru/20230921/predsedatelstvo-1897681349.html

Страны БРИКС поддержали председательство России

Страны БРИКС поддержали председательство России - РИА Новости, 21.09.2023

Страны БРИКС поддержали председательство России

Бразилия, Индия, Китай и ЮАР поддержали председательство России в БРИКС, которое начнется в 2024 году, говорится в опубликованном на сайте МИД заявлении по... РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T00:40

2023-09-21T00:40

2023-09-21T04:28

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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Бразилия, Индия, Китай и ЮАР поддержали председательство России в БРИКС, которое начнется в 2024 году, говорится в опубликованном на сайте МИД заявлении по итогам встречи глав внешнеполитических ведомств стран объединения на полях 78-й сессии Генассамблеи ООН. "Бразилия, Индия, Китай и ЮАР выразили полную поддержку председательству России в БРИКС в 2024 году и проведению XVI саммита БРИКС в Казани, Россия. Министры также ожидают проведения полноформатной встречи министров иностранных дел/международных отношений стран БРИКС в России в 2024 году", — подчеркивается в документе. В Нью-Йорке с 19 по 26 сентября проходит неделя высокого уровня Генассамблеи ООН. Российскую делегацию возглавляет Сергей Лавров.

https://ria.ru/20230920/briks-1897674683.html

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