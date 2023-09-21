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В Харькове из-за взрыва получило повреждения производственное здание - РИА Новости, 21.09.2023
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09:53 21.09.2023 (обновлено: 09:54 21.09.2023)
https://ria.ru/20230921/povrezhdenie-1897707624.html
В Харькове из-за взрыва получило повреждения производственное здание
В Харькове из-за взрыва получило повреждения производственное здание - РИА Новости, 21.09.2023
В Харькове из-за взрыва получило повреждения производственное здание
Производственное здание предприятия повреждено в Слободском районе Харькова на Украине в результате взрыва, сообщил глава Харьковской областной военной... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T09:53
2023-09-21T09:54
в мире
харьков
украина
слободской район
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Производственное здание предприятия повреждено в Слободском районе Харькова на Украине в результате взрыва, сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram-канале. Ранее в четверг во второй раз за ночь на Украине была объявлена общая воздушная тревога. После первой власти сообщали о взрывах в Киеве, Киевской, Львовской, Черкасской областях, а также Ровно, Ивано-Франковске и Хмельницком. "Сегодня около 06.00 утра (совпадает с мск) нанесли удар шестью ракетами по городу Харьков. Повреждено производственное здание гражданского предприятия в Слободском районе", - написал Синегубов. Он отметил, что в селе Одноробовка Богодуховского района повреждены несколько хозяйственных построек. По данным офиса генпрокурора Украины, повреждено несколько складских помещений и промышленных зданий. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230921/ukraina-1897705706.html
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в мире, харьков, украина, слободской район
В мире, Харьков, Украина, Слободской район
В Харькове из-за взрыва получило повреждения производственное здание

Глава Харьковской ОВА Синегубов сообщил о повреждении предприятия в Харькове

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© AP Photo / Leo Correa
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Производственное здание предприятия повреждено в Слободском районе Харькова на Украине в результате взрыва, сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram-канале.
Ранее в четверг во второй раз за ночь на Украине была объявлена общая воздушная тревога. После первой власти сообщали о взрывах в Киеве, Киевской, Львовской, Черкасской областях, а также Ровно, Ивано-Франковске и Хмельницком.
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"Сегодня около 06.00 утра (совпадает с мск) нанесли удар шестью ракетами по городу Харьков. Повреждено производственное здание гражданского предприятия в Слободском районе", - написал Синегубов.
Он отметил, что в селе Одноробовка Богодуховского района повреждены несколько хозяйственных построек.
По данным офиса генпрокурора Украины, повреждено несколько складских помещений и промышленных зданий.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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В миреХарьковУкраинаСлободской район
 
 
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