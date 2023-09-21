https://ria.ru/20230921/povrezhdenie-1897707624.html

В Харькове из-за взрыва получило повреждения производственное здание

В Харькове из-за взрыва получило повреждения производственное здание - РИА Новости, 21.09.2023

В Харькове из-за взрыва получило повреждения производственное здание

Производственное здание предприятия повреждено в Слободском районе Харькова на Украине в результате взрыва, сообщил глава Харьковской областной военной... РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T09:53

2023-09-21T09:53

2023-09-21T09:54

в мире

харьков

украина

слободской район

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0c/1823483349_398:544:3072:2048_1920x0_80_0_0_27e8e78e6713b9cc3145be29264dd6f2.jpg

МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Производственное здание предприятия повреждено в Слободском районе Харькова на Украине в результате взрыва, сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram-канале. Ранее в четверг во второй раз за ночь на Украине была объявлена общая воздушная тревога. После первой власти сообщали о взрывах в Киеве, Киевской, Львовской, Черкасской областях, а также Ровно, Ивано-Франковске и Хмельницком. "Сегодня около 06.00 утра (совпадает с мск) нанесли удар шестью ракетами по городу Харьков. Повреждено производственное здание гражданского предприятия в Слободском районе", - написал Синегубов. Он отметил, что в селе Одноробовка Богодуховского района повреждены несколько хозяйственных построек. По данным офиса генпрокурора Украины, повреждено несколько складских помещений и промышленных зданий. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20230921/ukraina-1897705706.html

https://ria.ru/20230921/povrezhdenie-1897700522.html

харьков

украина

слободской район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, харьков, украина, слободской район