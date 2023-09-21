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Российские войска поразили промышленный объект во Львовской области - РИА Новости, 21.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
08:46 21.09.2023 (обновлено: 09:37 21.09.2023)
https://ria.ru/20230921/povrezhdenie-1897700522.html
Российские войска поразили промышленный объект во Львовской области
Российские войска поразили промышленный объект во Львовской области - РИА Новости, 21.09.2023
Российские войска поразили промышленный объект во Львовской области
Взрывы в городе Дрогобыче Львовской области повредили промышленный объект, сообщил в Telegram-канале глава местной военной администрации Максим Козицкий. РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T08:46
2023-09-21T09:37
специальная военная операция на украине
в мире
львовская область
украина
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Взрывы в городе Дрогобыче Львовской области повредили промышленный объект, сообщил в Telegram-канале глава местной военной администрации Максим Козицкий. По его словам, около 6:25 утра в городе прогремели три взрыва."Два прилета по промышленному объекту. Загорелся цех, разрушено трехэтажное здание склада, есть возгорание на площади около 30 квадратов", — написал Козицкий, добавив, что пожар пока еще тушат. С раннего утра по всей территории Украины уже несколько раз объявляли воздушную тревогу. Сообщалось о взрывах в Киеве и области, Харькове, Хмельницком, Ивано-Франковске, Ровно, Виннице, Львовской и Черкасской областях. В Киевской области горит промышленный объект, в некоторых районах наблюдаются перебои с электроснабжением.Накануне власти Полтавской области заявили о пожаре на нефтеперерабатывающем заводе в Кременчуге. По информации украинского издания "Страна", аналогичный завод расположен в Дрогобыче, но он ли был целью удара, не уточняется. Российская армия с 10 октября прошлого года наносит ракетные удары по украинским объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Как заявлял Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в регионах Украины объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
https://ria.ru/20230918/udar-1896978168.html
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в мире, львовская область, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Львовская область, Украина
Российские войска поразили промышленный объект во Львовской области

Во Львовской области после взрывов загорелись склады и промышленный объект

© AP Photo / Vadim BelikovВид на запуск ракет
Вид на запуск ракет - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© AP Photo / Vadim Belikov
Вид на запуск ракет. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Взрывы в городе Дрогобыче Львовской области повредили промышленный объект, сообщил в Telegram-канале глава местной военной администрации Максим Козицкий.
По его словам, около 6:25 утра в городе прогремели три взрыва.
"Два прилета по промышленному объекту. Загорелся цех, разрушено трехэтажное здание склада, есть возгорание на площади около 30 квадратов", — написал Козицкий, добавив, что пожар пока еще тушат.
С раннего утра по всей территории Украины уже несколько раз объявляли воздушную тревогу. Сообщалось о взрывах в Киеве и области, Харькове, Хмельницком, Ивано-Франковске, Ровно, Виннице, Львовской и Черкасской областях. В Киевской области горит промышленный объект, в некоторых районах наблюдаются перебои с электроснабжением.
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Накануне власти Полтавской области заявили о пожаре на нефтеперерабатывающем заводе в Кременчуге. По информации украинского издания "Страна", аналогичный завод расположен в Дрогобыче, но он ли был целью удара, не уточняется.
Российская армия с 10 октября прошлого года наносит ракетные удары по украинским объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Как заявлял Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в регионах Украины объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
Последствия удара по промышленному складу во Львове. 19 сентября 2023 - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
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19 сентября, 05:52
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛьвовская областьУкраина
 
 
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