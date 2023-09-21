https://ria.ru/20230921/povaliy-1897818175.html

Анастасия Приходько призвала лишить Таисию Повалий украинского гражданства

Анастасия Приходько призвала лишить Таисию Повалий украинского гражданства - РИА Новости, 21.09.2023

Анастасия Приходько призвала лишить Таисию Повалий украинского гражданства

Певица Анастасия Приходько призвала в сторис Instagram* лишить артистку Таисию Повалий украинского гражданства за участие в концерте "Песни русского мира",... РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T16:41

2023-09-21T16:41

2023-09-21T16:41

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новости шоу-бизнеса

анастасия приходько

таисия повалий

знаменитости

кубанский казачий хор

россия

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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Певица Анастасия Приходько призвала в сторис Instagram* лишить артистку Таисию Повалий украинского гражданства за участие в концерте "Песни русского мира", который прошел в Кремлевском дворце. "Да заберите у нее гражданство уже и звания! И забудьте как зовут", — написала Приходько. К тексту исполнительница приложила кадр с концерта, на котором Таисия Повалий стоит на сцене вместе с участниками Кубанского казачьего хора. С ними артистка исполнила "Ти ж мене підманула" на украинском языке. Сама Повалий на призывы Приходько не отреагировала.В прошлом году, как сообщали СМИ, певица вместе с семьей переехала в Россию. Осенью артистка попала в санкционный список Украины, где остался жить ее сын. Он не поддержал позицию матери.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230816/dzhango-1890396119.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Галина Соколова

новости шоу-бизнеса, анастасия приходько, таисия повалий, знаменитости, кубанский казачий хор, россия, украина