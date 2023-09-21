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Анастасия Приходько призвала лишить Таисию Повалий украинского гражданства - РИА Новости, 21.09.2023
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Шоубиз
 
16:41 21.09.2023
https://ria.ru/20230921/povaliy-1897818175.html
Анастасия Приходько призвала лишить Таисию Повалий украинского гражданства
Анастасия Приходько призвала лишить Таисию Повалий украинского гражданства - РИА Новости, 21.09.2023
Анастасия Приходько призвала лишить Таисию Повалий украинского гражданства
Певица Анастасия Приходько призвала в сторис Instagram* лишить артистку Таисию Повалий украинского гражданства за участие в концерте "Песни русского мира",... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T16:41
2023-09-21T16:41
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анастасия приходько
таисия повалий
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кубанский казачий хор
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Певица Анастасия Приходько призвала в сторис Instagram* лишить артистку Таисию Повалий украинского гражданства за участие в концерте "Песни русского мира", который прошел в Кремлевском дворце. "Да заберите у нее гражданство уже и звания! И забудьте как зовут", — написала Приходько. К тексту исполнительница приложила кадр с концерта, на котором Таисия Повалий стоит на сцене вместе с участниками Кубанского казачьего хора. С ними артистка исполнила "Ти ж мене підманула" на украинском языке. Сама Повалий на призывы Приходько не отреагировала.В прошлом году, как сообщали СМИ, певица вместе с семьей переехала в Россию. Осенью артистка попала в санкционный список Украины, где остался жить ее сын. Он не поддержал позицию матери.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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новости шоу-бизнеса, анастасия приходько, таисия повалий, знаменитости, кубанский казачий хор, россия, украина
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Анастасия Приходько, Таисия Повалий, Знаменитости, Кубанский казачий хор, Россия, Украина
Анастасия Приходько призвала лишить Таисию Повалий украинского гражданства

Приходько призвала лишить Повалий гражданства Украины за концерт в Кремле

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкПевица Таисия Повалий на Международном конкурсе молодых исполнителей популярной музыки "Новая Волна"
Певица Таисия Повалий на Международном конкурсе молодых исполнителей популярной музыки Новая Волна - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Певица Анастасия Приходько призвала в сторис Instagram* лишить артистку Таисию Повалий украинского гражданства за участие в концерте "Песни русского мира", который прошел в Кремлевском дворце.
© @prykhodko_officialСкрин публикации Анастасии Приходько в соцсети
Скрин публикации Анастасии Приходько в соцсети
© @prykhodko_official
Скрин публикации Анастасии Приходько в соцсети
«
"Да заберите у нее гражданство уже и звания! И забудьте как зовут", — написала Приходько.
К тексту исполнительница приложила кадр с концерта, на котором Таисия Повалий стоит на сцене вместе с участниками Кубанского казачьего хора. С ними артистка исполнила "Ти ж мене підманула" на украинском языке.
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкАнастасия Приходько (Россия)
Анастасия Приходько (Россия) - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Анастасия Приходько (Россия)
Сама Повалий на призывы Приходько не отреагировала.
В прошлом году, как сообщали СМИ, певица вместе с семьей переехала в Россию. Осенью артистка попала в санкционный список Украины, где остался жить ее сын. Он не поддержал позицию матери.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Анастасия Приходько (Россия) в СК Олимпийский - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
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ШоубизНовости шоу-бизнесаАнастасия ПриходькоТаисия ПовалийЗнаменитостиКубанский казачий хорРоссияУкраина
 
 
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