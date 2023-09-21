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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 21.09.2023

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении

Российские подразделения уничтожили в течение последних суток на херсонском направлении более 45 украинских военнослужащих, гаубицу М777 производства США и... РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T14:36

2023-09-21T14:36

2023-09-21T14:41

специальная военная операция на украине

херсонская область

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Российские подразделения уничтожили в течение последних суток на херсонском направлении более 45 украинских военнослужащих, гаубицу М777 производства США и диверсионно-разведывательную группу на острове Переяславский, сообщило в четверг Минобороны РФ."На Херсонском направлении в результате огневого поражения уничтожено более 45-ти украинских военнослужащих, три автомобиля, а также гаубица М777 производства США. Также, на острове Переяславский уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа 126-й бригады территориальной обороны", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

херсонская область

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

херсонская область , безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины