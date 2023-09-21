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В Минобороны оценили потери украинских войск на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 21.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:31 21.09.2023 (обновлено: 14:44 21.09.2023)
https://ria.ru/20230921/poteri-1897777195.html
В Минобороны оценили потери украинских войск на Краснолиманском направлении
В Минобороны оценили потери украинских войск на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 21.09.2023
В Минобороны оценили потери украинских войск на Краснолиманском направлении
Вооруженные силы России за минувшие сутки отбили три атаки ВСУ на краснолиманском направлении, потери противника на данном участке фронта составили более 75... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T14:31
2023-09-21T14:44
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
донецкая народная республика
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МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Вооруженные силы России за минувшие сутки отбили три атаки ВСУ на краснолиманском направлении, потери противника на данном участке фронта составили более 75 солдат, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ."На краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами армейской авиации, огнем артиллерии отражены три атаки штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Червоная Диброва и Шипиловка Луганской народной республики", - говорится в сообщении.Потери противника составили более 75 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, а также гаубица Д-30.Кроме того, ВС РФ нанесли поражение живой силе и технике противника в районах Григоровки, Торского (ДНР) и Серебрянского лесничества.
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РИА Новости
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вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Донецкая Народная Республика
В Минобороны оценили потери украинских войск на Краснолиманском направлении

МО: ВСУ за сутки потеряли более 75 военных на Краснолиманском направлении

© AP Photo / Kostiantyn LiberovУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Вооруженные силы России за минувшие сутки отбили три атаки ВСУ на краснолиманском направлении, потери противника на данном участке фронта составили более 75 солдат, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ.
"На краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами армейской авиации, огнем артиллерии отражены три атаки штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Червоная Диброва и Шипиловка Луганской народной республики", - говорится в сообщении.
Потери противника составили более 75 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, а также гаубица Д-30.
Кроме того, ВС РФ нанесли поражение живой силе и технике противника в районах Григоровки, Торского (ДНР) и Серебрянского лесничества.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
20 сентября, 16:30
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 20.09.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФДонецкая Народная Республика
 
 
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