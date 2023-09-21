https://ria.ru/20230921/poteri-1897777195.html

В Минобороны оценили потери украинских войск на Краснолиманском направлении

В Минобороны оценили потери украинских войск на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 21.09.2023

В Минобороны оценили потери украинских войск на Краснолиманском направлении

Вооруженные силы России за минувшие сутки отбили три атаки ВСУ на краснолиманском направлении, потери противника на данном участке фронта составили более 75... РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T14:31

2023-09-21T14:31

2023-09-21T14:44

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

донецкая народная республика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818331769_0:242:2500:1648_1920x0_80_0_0_e0f1efa104dcdb284341e62578231bb8.jpg

МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Вооруженные силы России за минувшие сутки отбили три атаки ВСУ на краснолиманском направлении, потери противника на данном участке фронта составили более 75 солдат, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ."На краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами армейской авиации, огнем артиллерии отражены три атаки штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Червоная Диброва и Шипиловка Луганской народной республики", - говорится в сообщении.Потери противника составили более 75 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, а также гаубица Д-30.Кроме того, ВС РФ нанесли поражение живой силе и технике противника в районах Григоровки, Торского (ДНР) и Серебрянского лесничества.

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, донецкая народная республика