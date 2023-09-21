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Россия не устраивает охоту за американцами для обмена, заявил посол - РИА Новости, 21.09.2023
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21:31 21.09.2023
https://ria.ru/20230921/posolstvo-1897892808.html
Россия не устраивает охоту за американцами для обмена, заявил посол
Россия не устраивает охоту за американцами для обмена, заявил посол - РИА Новости, 21.09.2023
Россия не устраивает охоту за американцами для обмена, заявил посол
Россия не устраивает "охоту" за американскими гражданами с целью их последующего обмена на своих соотечественников, находящихся в местах заключения в США, здесь РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T21:31
2023-09-21T21:31
в мире
анатолий антонов
россия
вашингтон (штат)
сша
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НЬЮ-ЙОРК, 21 сен - РИА Новости. Россия не устраивает "охоту" за американскими гражданами с целью их последующего обмена на своих соотечественников, находящихся в местах заключения в США, здесь нет "никаких игр", заявил российским журналистам российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов. "Я не верю и отказываюсь подтверждать информацию о том, что здесь существуют какие-то игры. Никто не собирается специально охотиться за американцам", - сказал Антонов после посещения российских граждан, содержащихся в Бруклинской тюрьме Нью-Йорка. При этом, по его словам, охота за россиянами в различных странах действительно ведется, свидетельством чему является "отсутствие реальных обвинений в правонарушениях" против россиян.
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в мире, анатолий антонов, россия, вашингтон (штат), сша
В мире, Анатолий Антонов, Россия, Вашингтон (штат), США
Россия не устраивает охоту за американцами для обмена, заявил посол

Посол Антонов: РФ не устраивает охоту за американцами, чтобы обменять их

© РИА Новости / Михаил ТургиевФлаги перед зданием посольства России в Вашингтоне
Флаги перед зданием посольства России в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© РИА Новости / Михаил Тургиев
Флаги перед зданием посольства России в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
НЬЮ-ЙОРК, 21 сен - РИА Новости. Россия не устраивает "охоту" за американскими гражданами с целью их последующего обмена на своих соотечественников, находящихся в местах заключения в США, здесь нет "никаких игр", заявил российским журналистам российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.
"Я не верю и отказываюсь подтверждать информацию о том, что здесь существуют какие-то игры. Никто не собирается специально охотиться за американцам", - сказал Антонов после посещения российских граждан, содержащихся в Бруклинской тюрьме Нью-Йорка.
При этом, по его словам, охота за россиянами в различных странах действительно ведется, свидетельством чему является "отсутствие реальных обвинений в правонарушениях" против россиян.
Флаги США в здании Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
США не могут ни подкупить, ни запугать
19 сентября, 08:00
 
В миреАнатолий АнтоновРоссияВашингтон (штат)США
 
 
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