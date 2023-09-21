https://ria.ru/20230921/posolstvo-1897892808.html

Россия не устраивает охоту за американцами для обмена, заявил посол

Россия не устраивает охоту за американцами для обмена, заявил посол - РИА Новости, 21.09.2023

Россия не устраивает охоту за американцами для обмена, заявил посол

Россия не устраивает "охоту" за американскими гражданами с целью их последующего обмена на своих соотечественников, находящихся в местах заключения в США, здесь РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T21:31

2023-09-21T21:31

2023-09-21T21:31

в мире

анатолий антонов

россия

вашингтон (штат)

сша

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НЬЮ-ЙОРК, 21 сен - РИА Новости. Россия не устраивает "охоту" за американскими гражданами с целью их последующего обмена на своих соотечественников, находящихся в местах заключения в США, здесь нет "никаких игр", заявил российским журналистам российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов. "Я не верю и отказываюсь подтверждать информацию о том, что здесь существуют какие-то игры. Никто не собирается специально охотиться за американцам", - сказал Антонов после посещения российских граждан, содержащихся в Бруклинской тюрьме Нью-Йорка. При этом, по его словам, охота за россиянами в различных странах действительно ведется, свидетельством чему является "отсутствие реальных обвинений в правонарушениях" против россиян.

https://ria.ru/20230919/ssha-1897070431.html

россия

вашингтон (штат)

сша

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в мире, анатолий антонов, россия, вашингтон (штат), сша