https://ria.ru/20230921/posobiya-1897885383.html
Путин рассказал о пособиях для женщин с детьми и ветеранов СВО
Путин рассказал о пособиях для женщин с детьми и ветеранов СВО - РИА Новости, 21.09.2023
Путин рассказал о пособиях для женщин с детьми и ветеранов СВО
Женщины, которые выходят на работу после рождения ребенка, с 2024 года будут получать пособия на ребенка до 1,5 лет, а бойцы СВО будут помогать в повышении... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T20:37
2023-09-21T20:37
2023-09-21T20:37
общество
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владимир путин
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 сен - РИА Новости. Женщины, которые выходят на работу после рождения ребенка, с 2024 года будут получать пособия на ребенка до 1,5 лет, а бойцы СВО будут помогать в повышении квалификации, получении новой профессии и трудоустройстве, заявил президент России Владимир Путин. "Уже реализуем программы повышения квалификации женщин, которые находятся в декретном отпуске, а со следующего 2024 года, если женщина выйдет на работу, семья продолжит получать пособия на ребенка до 1,5 лет. Мы об этом в правительстве дискутировали долго, решение принятого, надеюсь это все будет работать в нужном нам направлении", - заявил президент в ходе заседания президиума Госсовета о развитии рынка труда в РФ. Он также отметил, что сохраниться и пособие по уходу за детьми-инвалидами при частичной занятости родителей и опекунов, которые осуществляют такой уход. "Отдельно скажу о таком важном вопросе, как поддержка ветеранов специальной военной операции, в том числе в повышении квалификации, в получении новой профессии, в трудоустройстве, в организации своего дела. Все это задача специального государственного фонда "Защитиники отечества", - добавил глава государства.
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин рассказал о пособиях для женщин с детьми и ветеранов СВО
Путин: женщины с детьми будут получать пособия на ребенка до 1,5 года
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 сен - РИА Новости. Женщины, которые выходят на работу после рождения ребенка, с 2024 года будут получать пособия на ребенка до 1,5 лет, а бойцы СВО будут помогать в повышении квалификации, получении новой профессии и трудоустройстве, заявил президент России Владимир Путин.
"Уже реализуем программы повышения квалификации женщин, которые находятся в декретном отпуске, а со следующего 2024 года, если женщина выйдет на работу, семья продолжит получать пособия на ребенка до 1,5 лет. Мы об этом в правительстве дискутировали долго, решение принятого, надеюсь это все будет работать в нужном нам направлении", - заявил президент в ходе заседания президиума Госсовета о развитии рынка труда в РФ.
Он также отметил, что сохраниться и пособие по уходу за детьми-инвалидами при частичной занятости родителей и опекунов, которые осуществляют такой уход.
"Отдельно скажу о таком важном вопросе, как поддержка ветеранов специальной военной операции, в том числе в повышении квалификации, в получении новой профессии, в трудоустройстве, в организации своего дела. Все это задача специального государственного фонда "Защитиники отечества", - добавил глава государства.
В Госдуму внесли проект о выплатах семьям до достижения их детьми 18 лет