https://ria.ru/20230921/posobiya-1897885383.html

Путин рассказал о пособиях для женщин с детьми и ветеранов СВО

Путин рассказал о пособиях для женщин с детьми и ветеранов СВО - РИА Новости, 21.09.2023

Путин рассказал о пособиях для женщин с детьми и ветеранов СВО

Женщины, которые выходят на работу после рождения ребенка, с 2024 года будут получать пособия на ребенка до 1,5 лет, а бойцы СВО будут помогать в повышении... РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T20:37

2023-09-21T20:37

2023-09-21T20:37

общество

россия

владимир путин

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 сен - РИА Новости. Женщины, которые выходят на работу после рождения ребенка, с 2024 года будут получать пособия на ребенка до 1,5 лет, а бойцы СВО будут помогать в повышении квалификации, получении новой профессии и трудоустройстве, заявил президент России Владимир Путин. "Уже реализуем программы повышения квалификации женщин, которые находятся в декретном отпуске, а со следующего 2024 года, если женщина выйдет на работу, семья продолжит получать пособия на ребенка до 1,5 лет. Мы об этом в правительстве дискутировали долго, решение принятого, надеюсь это все будет работать в нужном нам направлении", - заявил президент в ходе заседания президиума Госсовета о развитии рынка труда в РФ. Он также отметил, что сохраниться и пособие по уходу за детьми-инвалидами при частичной занятости родителей и опекунов, которые осуществляют такой уход. "Отдельно скажу о таком важном вопросе, как поддержка ветеранов специальной военной операции, в том числе в повышении квалификации, в получении новой профессии, в трудоустройстве, в организации своего дела. Все это задача специального государственного фонда "Защитиники отечества", - добавил глава государства.

https://ria.ru/20230913/gd-1896187683.html

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общество, россия, владимир путин