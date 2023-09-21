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Правительство ввело гибкие экспортные пошлины с привязкой к курсу рубля - РИА Новости, 22.09.2023
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19:35 21.09.2023 (обновлено: 00:09 22.09.2023)
https://ria.ru/20230921/poshliny-1897874590.html
Правительство ввело гибкие экспортные пошлины с привязкой к курсу рубля
Правительство ввело гибкие экспортные пошлины с привязкой к курсу рубля - РИА Новости, 22.09.2023
Правительство ввело гибкие экспортные пошлины с привязкой к курсу рубля
Правительство ввело гибкие экспортные пошлины с привязкой к курсу рубля, что позволит избежать необоснованного повышения цен внутри страны, сообщила... РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-21T19:35
2023-09-22T00:09
экономика
россия
пошлины
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Правительство ввело гибкие экспортные пошлины с привязкой к курсу рубля, что позволит избежать необоснованного повышения цен внутри страны, сообщила пресс-служба ведомства."С 1 октября в России начнут действовать гибкие экспортные пошлины на широкий перечень товаров с привязкой к курсу рубля. Постановление об этом подписано. Мера носит временный характер. &lt;...&gt; Пошлины будут действовать до конца 2024 года", — говорится в заявлении.Уточняется, что ее размер составит от четырех до семи процентов в зависимости от курса нацвалюты:Для удобрений продолжает действовать особый режим. Пошлина на их экспорт составит десять процентов при курсе доллара от 80 рублей, и семь процентов при более крепких позициях нацвалюты.Как отметили в пресс-службе, эта мера необходима для поддержания рационального соотношения вывоза товаров и внутреннего потребления, кроме того, она поможет защитить российский рынок от необоснованного повышения цен.
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экономика, россия, пошлины
Экономика, Россия, Пошлины
Правительство ввело гибкие экспортные пошлины с привязкой к курсу рубля

РФ ввела экспортные пошлины с привязкой к курсу рубля на широкий круг товаров

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом Правительства
Дом Правительства - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Правительство ввело гибкие экспортные пошлины с привязкой к курсу рубля, что позволит избежать необоснованного повышения цен внутри страны, сообщила пресс-служба ведомства.
"С 1 октября в России начнут действовать гибкие экспортные пошлины на широкий перечень товаров с привязкой к курсу рубля. Постановление об этом подписано. Мера носит временный характер. <...> Пошлины будут действовать до конца 2024 года", — говорится в заявлении.
Уточняется, что ее размер составит от четырех до семи процентов в зависимости от курса нацвалюты:
  • Нулевая пошлина при 80 рублях за доллар и ниже;
  • Четыре процента при 80-85 рублях за доллар;
  • Пошлина 4,5 процента при 85-90 рублях за доллар;
  • Пошлина 5,5 процента при 90-95 рублях за доллар;
  • Семь процентов при курсе американской валюты выше 95 рублей.
Для удобрений продолжает действовать особый режим. Пошлина на их экспорт составит десять процентов при курсе доллара от 80 рублей, и семь процентов при более крепких позициях нацвалюты.
Как отметили в пресс-службе, эта мера необходима для поддержания рационального соотношения вывоза товаров и внутреннего потребления, кроме того, она поможет защитить российский рынок от необоснованного повышения цен.
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