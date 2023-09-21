Правительство ввело гибкие экспортные пошлины с привязкой к курсу рубля
РФ ввела экспортные пошлины с привязкой к курсу рубля на широкий круг товаров
Дом Правительства. Архивное фото
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Правительство ввело гибкие экспортные пошлины с привязкой к курсу рубля, что позволит избежать необоснованного повышения цен внутри страны, сообщила пресс-служба ведомства.
"С 1 октября в России начнут действовать гибкие экспортные пошлины на широкий перечень товаров с привязкой к курсу рубля. Постановление об этом подписано. Мера носит временный характер. <...> Пошлины будут действовать до конца 2024 года", — говорится в заявлении.
Уточняется, что ее размер составит от четырех до семи процентов в зависимости от курса нацвалюты:
- Нулевая пошлина при 80 рублях за доллар и ниже;
- Четыре процента при 80-85 рублях за доллар;
- Пошлина 4,5 процента при 85-90 рублях за доллар;
- Пошлина 5,5 процента при 90-95 рублях за доллар;
- Семь процентов при курсе американской валюты выше 95 рублей.
Для удобрений продолжает действовать особый режим. Пошлина на их экспорт составит десять процентов при курсе доллара от 80 рублей, и семь процентов при более крепких позициях нацвалюты.
Как отметили в пресс-службе, эта мера необходима для поддержания рационального соотношения вывоза товаров и внутреннего потребления, кроме того, она поможет защитить российский рынок от необоснованного повышения цен.