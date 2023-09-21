https://ria.ru/20230921/poshliny-1897874590.html

Правительство ввело гибкие экспортные пошлины с привязкой к курсу рубля

Правительство ввело гибкие экспортные пошлины с привязкой к курсу рубля - РИА Новости, 22.09.2023

Правительство ввело гибкие экспортные пошлины с привязкой к курсу рубля

Правительство ввело гибкие экспортные пошлины с привязкой к курсу рубля, что позволит избежать необоснованного повышения цен внутри страны, сообщила... РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-21T19:35

2023-09-21T19:35

2023-09-22T00:09

экономика

россия

пошлины

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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Правительство ввело гибкие экспортные пошлины с привязкой к курсу рубля, что позволит избежать необоснованного повышения цен внутри страны, сообщила пресс-служба ведомства."С 1 октября в России начнут действовать гибкие экспортные пошлины на широкий перечень товаров с привязкой к курсу рубля. Постановление об этом подписано. Мера носит временный характер. <...> Пошлины будут действовать до конца 2024 года", — говорится в заявлении.Уточняется, что ее размер составит от четырех до семи процентов в зависимости от курса нацвалюты:Для удобрений продолжает действовать особый режим. Пошлина на их экспорт составит десять процентов при курсе доллара от 80 рублей, и семь процентов при более крепких позициях нацвалюты.Как отметили в пресс-службе, эта мера необходима для поддержания рационального соотношения вывоза товаров и внутреннего потребления, кроме того, она поможет защитить российский рынок от необоснованного повышения цен.

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экономика, россия, пошлины