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В конгрессе США планируют сократить расходы на помощь Украине, пишут СМИ

В конгрессе США планируют сократить расходы на помощь Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 21.09.2023

В конгрессе США планируют сократить расходы на помощь Украине, пишут СМИ

Представители Республиканской партии в Конгрессе США рассматривают возможность сокращения помощи Украине, чтобы избежать "тупика" в Палате представителей... РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T22:33

2023-09-21T22:33

2023-09-21T22:33

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ВАШИНГТОН, 21 сен - РИА Новости. Представители Республиканской партии в Конгрессе США рассматривают возможность сокращения помощи Украине, чтобы избежать "тупика" в Палате представителей касаемо вопроса финансовой поддержки Киева, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники. "Лидеры республиканцев в Конгрессе США в настоящее время рассматривают сокращение помощи Украине в своем долгосрочном законопроекте о расходах по финансированию Пентагона, чтобы склонить на свою сторону сторонников жесткой линии и выйти из сложившегося тупика в Палате представителей", - говорится в сообщении. Ранее почти 30 республиканских конгрессменов в письме, копию которого получила газета Wall Street Journal, заявили Белому дому, что отклоняют запрос на выделение 24 миллиардов долларов на нужды Украины. В конце августа Белый дом запросил у конгресса средства, которые бы покрывали потребности федерального правительства на период согласования полноценного бюджета на 2024 финансовый год. Краткосрочный бюджет призван не допустить остановки работы правительства из-за исчерпания ассигнований. Так называемый "шатдаун" возможен уже 1 октября, когда в США начинается новый финансовый год. Промежуточный бюджет должен быть принят до 30 сентября.

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сша, в мире, украина, киев, пентагон, ситуация в днр и лнр