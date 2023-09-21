https://ria.ru/20230921/polsha-1897883882.html

"Выйдут ко Львову". Решение премьера Польши вызвало шок в Сети

"Выйдут ко Львову". Решение премьера Польши вызвало шок в Сети - РИА Новости, 21.09.2023

"Выйдут ко Львову". Решение премьера Польши вызвало шок в Сети

Читатели китайского портала "Гуанча" удивились заявлению премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого о прекращении поставок оружия Украине. РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T20:29

2023-09-21T20:29

2023-09-21T21:29

в мире

польша

украина

европа

матеуш моравецкий

тарас качка

анджей дуда

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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Читатели китайского портала "Гуанча" удивились заявлению премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого о прекращении поставок оружия Украине.Об этом политик сообщил накануне в эфире телеканала Polsat."Похоже, Польша скоро захватит Западную Украину", — предположил пользователь."Российско-украинский конфликт показал, что Европа и США не так едины и сильны, как они себе представляли", — добавил второй."А потом Польша заявит, что ее солдаты пропали во время учений, и те в итоге выйдут ко Львову на западе Украины", — предположил еще один комментатор."Украинцы истощены. Неужели Польша планирует вернуть себе прежние территории?" — задался вопросом читатель."Появилась первая страна, прекратившая военные поставки", — отметил другой."Польша сбежала, а за ней последуют и другие страны", — резюмировали пользователи.В последнее время польско-украинские отношения существенно осложнились из-за введенного Варшавой эмбарго на поставки зерна из бывшей советской республики. Как заявил заместитель министра экономики Украины Тарас Качка, в ближайшие дни страна также введет эмбарго на некоторую сельскохозяйственную продукции из Польши. Последняя в ответ на это пообещала расширить список запрещенных к ввозу украинских продуктов.Во вторник президент республики Анджей Дуда заявил, что Украина ведет себя как утопающий, который за все цепляется и грозится утопить тех, кто пытается ему помочь.Читайте остальные комментарии на ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230921/polsha-1897738029.html

https://ria.ru/20230921/polsha-1897687856.html

https://ria.ru/20230920/zerno-1897596751.html

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в мире, польша, украина, европа, матеуш моравецкий, тарас качка, анджей дуда