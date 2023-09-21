Польша больше не верит в Украину, считает эксперт
Политолог Мартынов заявил, что Польша больше не верит в Украину
© AP Photo / Petr David JosekЛюди с флагами Украины и Польши в Варшаве
© AP Photo / Petr David Josek
Люди с флагами Украины и Польши в Варшаве. Архивное фото
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Польша отказывается поставлять Украине вооружения в связи с тем, что больше не верит в то, что Украина в состоянии продолжить поддерживать "антироссийскую химеру", в Варшаве высказывают мнение, сформированное хозяевами в США, заявил в четверг РИА Новости директор Международного института новейших государств, доцент Финансовой академии при правительстве РФ Алексей Мартынов.
Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Польша перестала поставлять вооружение Украине, так как сама активно вооружается. Президент Анджей Дуда, комментируя напряженность в польско-украинских отношениях, возникшую на фоне эмбарго на ввоз украинского зерна, заявил, что Украина ведет себя, как утопающий, который за все цепляется и грозится утопить тех, кто пытается ему помочь.
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"Дело в том, что поляки больше не верят в то, что их украинские холопы в состоянии продолжать поддерживать антироссийскую химеру в масштабах остатков своего государства… Весь "проектный потенциал" украинской химеры исчерпан полностью. Дальше идут сплошные убытки с нулевым результатом. Вот и все, что сказал Моравецкий, а до него Дуда", - сказал Мартынов.
По мнению эксперта, польский премьер выражает не самостоятельную точку зрения страны, а "со свойственной несдержанностью выливает в публичное пространство общее мнение, сформированное хозяевами в Вашингтоне".
Он отметил, что, в связи с довольно смелыми высказываниями, на Польшу вряд ли будут оказывать давление страны Запада во главе с США с просьбой вернуться к прежней риторике.
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"Поляков, возможно, пожурят и скажут: "Ну что же вы так?". Это такой стиль лукавства, несмотря на то, что в Вашингтоне продолжают говорить о помощи (Киеву - ред.), похлопывая по плечу Зеленского", - заключил Мартынов.