В Польше заявили, что поставляют оружие Украине лишь по прежним договорам
Власти Польши заявили, что поставляют оружие Украине лишь по прежним договорам
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЗамковая площадь и колонна короля Сигизмунда в Варшаве
Замковая площадь и колонна короля Сигизмунда в Варшаве. Архивное фото
ВАРШАВА, 21 сен – РИА Новости. Польша поставляет вооружение Украине лишь по ранее достигнутым договоренностям, заявил пресс-секретарь правительства республики Петр Мюллер.
Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что республика перестала поставлять оружие Украине, так как сама активно вооружается. В ответ на это депутат Верховной рады Украины Николай Княжицкий заявил, что Польша продолжает поставлять вооружение Украине.
"В контексте вопросов о поставках вооружения информирую, что Польша реализует только согласованные ранее поставки боеприпасов и вооружений, в том числе вытекающие из подписанных контрактов с Украиной", - цитирует Мюллера агентство РАР. Он уточнил, что среди реализуемых поставок, в частности, крупнейший для польской оборонной промышленности после 1989 года зарубежный контракт на поставку самоходных гаубиц Krab.
В конце июля сообщалось, что Польша оказала Украине военную помощь на 3 миллиарда евро. Среди переданного вооружения - танки и другая бронетехника, истребители и беспилотные летательные аппараты, ствольная и реактивная артиллерия, различные системы противовоздушной обороны, стрелковое оружие, множество боеприпасов различного назначения и калибров.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.