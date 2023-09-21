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Депутат Госдумы назвал Польшу главным врагом Украины - РИА Новости, 21.09.2023
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03:13 21.09.2023
https://ria.ru/20230921/polsha-1897687856.html
Депутат Госдумы назвал Польшу главным врагом Украины
Депутат Госдумы назвал Польшу главным врагом Украины - РИА Новости, 21.09.2023
Депутат Госдумы назвал Польшу главным врагом Украины
Главным врагом для Украины является Польша, которая давно засматривается на западноукраинские земли, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T03:13
2023-09-21T03:13
в мире
украина
польша
михаил шеремет
госдума рф
анджей дуда
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости. Главным врагом для Украины является Польша, которая давно засматривается на западноукраинские земли, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что Украина ведет себя как утопающий, который за все цепляется и грозится утопить тех, кто пытается ему помочь. "Как говорится, недолго музыка играла. Еще недавно поляки называли себя лучшими братьями Украины, но когда дело дошло до экономических интересов и деления прибылей, дружбе пришел конец. Польша давно засматривается на западноукраинские земли и поджидает благоприятного момента для интервенции. Она как никто другой заинтересована в ослаблении Украины. Сегодня Польша является для Украины врагом номер один", - сказал Шеремет. По его словам, украинский народ должен осознать, что дружба с Польшей, а в ее лице со всем Западом, не стоит и ломаного гроша и крайне опасна для Украины. Ранее Владимир Зеленский заявил, что "некоторые друзья" Киева в Европе изображают солидарность на политической арене, но, играя с зерном, подготавливают почву для Москвы. В МИД Польши заявили, что вызвали посла Украины в связи с этими высказываниями. Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина обратилась с жалобой на это в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
https://ria.ru/20230921/pozitsiya-1897686709.html
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в мире, украина, польша, михаил шеремет, госдума рф, анджей дуда
В мире, Украина, Польша, Михаил Шеремет, Госдума РФ, Анджей Дуда
Депутат Госдумы назвал Польшу главным врагом Украины

Депутат Шеремет на фоне заявлений Дуды назвал Польшу главным врагом Украины

© Depositphotos.com / blooduaВид Варшавы
Вид Варшавы - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© Depositphotos.com / bloodua
Вид Варшавы. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости. Главным врагом для Украины является Польша, которая давно засматривается на западноукраинские земли, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.
Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что Украина ведет себя как утопающий, который за все цепляется и грозится утопить тех, кто пытается ему помочь.
Вид на Варшаву - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
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"Как говорится, недолго музыка играла. Еще недавно поляки называли себя лучшими братьями Украины, но когда дело дошло до экономических интересов и деления прибылей, дружбе пришел конец. Польша давно засматривается на западноукраинские земли и поджидает благоприятного момента для интервенции. Она как никто другой заинтересована в ослаблении Украины. Сегодня Польша является для Украины врагом номер один", - сказал Шеремет.
По его словам, украинский народ должен осознать, что дружба с Польшей, а в ее лице со всем Западом, не стоит и ломаного гроша и крайне опасна для Украины.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что "некоторые друзья" Киева в Европе изображают солидарность на политической арене, но, играя с зерном, подготавливают почву для Москвы. В МИД Польши заявили, что вызвали посла Украины в связи с этими высказываниями.
Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина обратилась с жалобой на это в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
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Вчера, 17:33
 
В миреУкраинаПольшаМихаил ШереметГосдума РФАнджей Дуда
 
 
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