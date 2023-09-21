https://ria.ru/20230921/polsha-1897687856.html

Депутат Госдумы назвал Польшу главным врагом Украины

Депутат Госдумы назвал Польшу главным врагом Украины - РИА Новости, 21.09.2023

Депутат Госдумы назвал Польшу главным врагом Украины

Главным врагом для Украины является Польша, которая давно засматривается на западноукраинские земли, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона... РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T03:13

2023-09-21T03:13

2023-09-21T03:13

в мире

украина

польша

михаил шеремет

госдума рф

анджей дуда

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости. Главным врагом для Украины является Польша, которая давно засматривается на западноукраинские земли, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что Украина ведет себя как утопающий, который за все цепляется и грозится утопить тех, кто пытается ему помочь. "Как говорится, недолго музыка играла. Еще недавно поляки называли себя лучшими братьями Украины, но когда дело дошло до экономических интересов и деления прибылей, дружбе пришел конец. Польша давно засматривается на западноукраинские земли и поджидает благоприятного момента для интервенции. Она как никто другой заинтересована в ослаблении Украины. Сегодня Польша является для Украины врагом номер один", - сказал Шеремет. По его словам, украинский народ должен осознать, что дружба с Польшей, а в ее лице со всем Западом, не стоит и ломаного гроша и крайне опасна для Украины. Ранее Владимир Зеленский заявил, что "некоторые друзья" Киева в Европе изображают солидарность на политической арене, но, играя с зерном, подготавливают почву для Москвы. В МИД Польши заявили, что вызвали посла Украины в связи с этими высказываниями. Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина обратилась с жалобой на это в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.

https://ria.ru/20230921/pozitsiya-1897686709.html

https://ria.ru/20230920/ukraina-1897608362.html

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в мире, украина, польша, михаил шеремет, госдума рф, анджей дуда