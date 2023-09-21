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Полиция на Урале задержала вооруженного дебошира, заявило МВД - РИА Новости, 21.09.2023
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23:24 21.09.2023
https://ria.ru/20230921/politsiya-1897907325.html
Полиция на Урале задержала вооруженного дебошира, заявило МВД
Полиция на Урале задержала вооруженного дебошира, заявило МВД - РИА Новости, 21.09.2023
Полиция на Урале задержала вооруженного дебошира, заявило МВД
Сотрудники свердловской полиции задержали вооруженного жителя города Каменск-Уральский, устроившего дебош в одном из жилых домов и угрожавшего себя покалечить... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T23:24
2023-09-21T23:24
происшествия
жилье
каменск-уральский
валерий горелых
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 сен - РИА Новости. Сотрудники свердловской полиции задержали вооруженного жителя города Каменск-Уральский, устроившего дебош в одном из жилых домов и угрожавшего себя покалечить из-за развода с женой, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых. "В городе Каменск-Уральский завершилась спецоперация по задержанию местного жителя, 1980 года рождения, который в подъезде дома своей супруги устроил дебош, пытаясь с ней помириться после ссоры. Мужчина на лестничной площадке стал вести себя агрессивно, тогда сын хозяйки вызвал на помощь сотрудников полиции. На место происшествия незамедлительно прибыли представители МВД, прокуратуры и Росгвардии. Силовики предприняли попытку уговорить гражданина, вооруженного предметом похожим на револьвер, мирно урегулировать конфликтную ситуацию. Однако на предложение сотрудников правоохранительных органов ранее судимый за побои и угрозу убийством мужчина отреагировал неадекватно, сообщив, что если они приблизятся, то он причинит себе вред. Сотрудники спецподразделения СОБР Росгвардии, применив спецсредства, задержали дебошира", - сообщил собеседник агентства. Он уточнил, что мужчина женился в мае 2023 год и спустя несколько месяцев стал поднимать руку на жену, в результате чего она написала заявление в территориальное ОВД, где по данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело об истязании. По словам Горелых, в настоящее время мужчина бригадой скорой помощи в сопровождении полицейских доставлен в больницу. Никто из жильцов дома и силовиков в результате происшествия не пострадал. В общей сложности из-за ЧП из подъезда было эвакуировано пять человек, они уже вернулись в свои квартиры, добавил представитель полиции.
https://ria.ru/20230907/granata-1894768949.html
https://ria.ru/20230901/ubiystvo-1893644060.html
каменск-уральский
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происшествия, жилье, каменск-уральский, валерий горелых, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Жилье, Каменск-Уральский, Валерий Горелых, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Полиция на Урале задержала вооруженного дебошира, заявило МВД

МВД: полиция на Урале задержала вооруженного мужчину, устроившего дебош

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции в Москве
Автомобиль полиции в Москве - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 сен - РИА Новости. Сотрудники свердловской полиции задержали вооруженного жителя города Каменск-Уральский, устроившего дебош в одном из жилых домов и угрожавшего себя покалечить из-за развода с женой, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
"В городе Каменск-Уральский завершилась спецоперация по задержанию местного жителя, 1980 года рождения, который в подъезде дома своей супруги устроил дебош, пытаясь с ней помириться после ссоры. Мужчина на лестничной площадке стал вести себя агрессивно, тогда сын хозяйки вызвал на помощь сотрудников полиции. На место происшествия незамедлительно прибыли представители МВД, прокуратуры и Росгвардии. Силовики предприняли попытку уговорить гражданина, вооруженного предметом похожим на револьвер, мирно урегулировать конфликтную ситуацию. Однако на предложение сотрудников правоохранительных органов ранее судимый за побои и угрозу убийством мужчина отреагировал неадекватно, сообщив, что если они приблизятся, то он причинит себе вред. Сотрудники спецподразделения СОБР Росгвардии, применив спецсредства, задержали дебошира", - сообщил собеседник агентства.
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Он уточнил, что мужчина женился в мае 2023 год и спустя несколько месяцев стал поднимать руку на жену, в результате чего она написала заявление в территориальное ОВД, где по данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело об истязании.
По словам Горелых, в настоящее время мужчина бригадой скорой помощи в сопровождении полицейских доставлен в больницу. Никто из жильцов дома и силовиков в результате происшествия не пострадал. В общей сложности из-за ЧП из подъезда было эвакуировано пять человек, они уже вернулись в свои квартиры, добавил представитель полиции.
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ПроисшествияЖильеКаменск-УральскийВалерий ГорелыхФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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