https://ria.ru/20230921/politsiya-1897835650.html

Полиция Швеции задержала трех подростков, участвовавших в сжигании Корана

Полиция Швеции задержала трех подростков, участвовавших в сжигании Корана - РИА Новости, 21.09.2023

Полиция Швеции задержала трех подростков, участвовавших в сжигании Корана

Полиция Швеции задержала троих подростков, подозреваемых в участии в беспорядках, прошедших после акции с сожжением Корана в шведском городе Мальмё, сообщили в... РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T17:12

2023-09-21T17:12

2023-09-21T17:12

в мире

мальме

швеция

дания

организация исламского сотрудничества

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/04/1888147347_0:299:3072:2027_1920x0_80_0_0_a6a4153ffa277b4438b9411eacef38e2.jpg

МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Полиция Швеции задержала троих подростков, подозреваемых в участии в беспорядках, прошедших после акции с сожжением Корана в шведском городе Мальмё, сообщили в ведомстве. "В четверг утром были задержаны трое мальчиков младше 15 лет, и им было предъявлено обвинение по подозрению в грубом подрыве действий правоохранительных органов после буйных беспорядков в (районе - ред.) Русенгорд в Мальмё 3 сентября", - говорится в сообщении шведской полиции. Отмечается, что один из задержанных также подозревается в двух поджогах. Всего в связи с беспорядками в Мальмё во время и после акции с сожжением Корана 3 сентября подозреваются восемь человек, включая юношу 17 лет. Беспорядки прошли в ночь на 4 сентября в жилом районе Русенгорд города Мальмё после акции с сожжением Корана. Полиция сообщала, что были подожжены несколько автомобилей и постройка для раздельного сбора мусора, а правоохранителей забрасывали камнями. Телеканал SVT сообщал также, что протестующие устанавливали плакаты с призывами остановить сожжение Корана. Телеканал сообщал, что акция с сожжением Корана прошла 3 сентября в Мальмё, ее организатором стал мигрант Салван Момика. Неизвестный попытался сорвать мероприятие, однако был задержан полицией. Акции с осквернением и сожжением священного для мусульман Корана прошли летом в Швеции и Дании. Организация исламского сотрудничества и многие ее члены выступили с резким осуждением подобных действий. Власти Швеции сообщали, что начнут пересмотр закона об общественном порядке, который разрешает акции с сожжением Корана.

https://ria.ru/20230903/malme-1893945427.html

https://ria.ru/20230904/shvetsiya-1894036985.html

мальме

швеция

дания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, мальме , швеция, дания, организация исламского сотрудничества