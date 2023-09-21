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Полиция Швеции задержала трех подростков, участвовавших в сжигании Корана - РИА Новости, 21.09.2023
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17:12 21.09.2023
https://ria.ru/20230921/politsiya-1897835650.html
Полиция Швеции задержала трех подростков, участвовавших в сжигании Корана
Полиция Швеции задержала трех подростков, участвовавших в сжигании Корана - РИА Новости, 21.09.2023
Полиция Швеции задержала трех подростков, участвовавших в сжигании Корана
Полиция Швеции задержала троих подростков, подозреваемых в участии в беспорядках, прошедших после акции с сожжением Корана в шведском городе Мальмё, сообщили в... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T17:12
2023-09-21T17:12
в мире
мальме
швеция
дания
организация исламского сотрудничества
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Полиция Швеции задержала троих подростков, подозреваемых в участии в беспорядках, прошедших после акции с сожжением Корана в шведском городе Мальмё, сообщили в ведомстве. "В четверг утром были задержаны трое мальчиков младше 15 лет, и им было предъявлено обвинение по подозрению в грубом подрыве действий правоохранительных органов после буйных беспорядков в (районе - ред.) Русенгорд в Мальмё 3 сентября", - говорится в сообщении шведской полиции. Отмечается, что один из задержанных также подозревается в двух поджогах. Всего в связи с беспорядками в Мальмё во время и после акции с сожжением Корана 3 сентября подозреваются восемь человек, включая юношу 17 лет. Беспорядки прошли в ночь на 4 сентября в жилом районе Русенгорд города Мальмё после акции с сожжением Корана. Полиция сообщала, что были подожжены несколько автомобилей и постройка для раздельного сбора мусора, а правоохранителей забрасывали камнями. Телеканал SVT сообщал также, что протестующие устанавливали плакаты с призывами остановить сожжение Корана. Телеканал сообщал, что акция с сожжением Корана прошла 3 сентября в Мальмё, ее организатором стал мигрант Салван Момика. Неизвестный попытался сорвать мероприятие, однако был задержан полицией. Акции с осквернением и сожжением священного для мусульман Корана прошли летом в Швеции и Дании. Организация исламского сотрудничества и многие ее члены выступили с резким осуждением подобных действий. Власти Швеции сообщали, что начнут пересмотр закона об общественном порядке, который разрешает акции с сожжением Корана.
https://ria.ru/20230903/malme-1893945427.html
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в мире, мальме , швеция, дания, организация исламского сотрудничества
В мире, Мальме , Швеция, Дания, Организация исламского сотрудничества
Полиция Швеции задержала трех подростков, участвовавших в сжигании Корана

Полиция Швеции задержала сжегших Коран подростков из-за устроенных беспорядков

© AFP 2023 / Aamir Qureshi Демонстрация в Исламабаде против сожжения Корана в Швеции
Демонстрация в Исламабаде против сожжения Корана в Швеции - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© AFP 2023 / Aamir Qureshi
Демонстрация в Исламабаде против сожжения Корана в Швеции. Архивное фото
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Полиция Швеции задержала троих подростков, подозреваемых в участии в беспорядках, прошедших после акции с сожжением Корана в шведском городе Мальмё, сообщили в ведомстве.
"В четверг утром были задержаны трое мальчиков младше 15 лет, и им было предъявлено обвинение по подозрению в грубом подрыве действий правоохранительных органов после буйных беспорядков в (районе - ред.) Русенгорд в Мальмё 3 сентября", - говорится в сообщении шведской полиции.
Салван Момика держит в руке Коран - РИА Новости, 1920, 03.09.2023
В шведском Мальме прошла акция с сожжением Корана
3 сентября, 16:19
Отмечается, что один из задержанных также подозревается в двух поджогах.
Всего в связи с беспорядками в Мальмё во время и после акции с сожжением Корана 3 сентября подозреваются восемь человек, включая юношу 17 лет.
Беспорядки прошли в ночь на 4 сентября в жилом районе Русенгорд города Мальмё после акции с сожжением Корана. Полиция сообщала, что были подожжены несколько автомобилей и постройка для раздельного сбора мусора, а правоохранителей забрасывали камнями. Телеканал SVT сообщал также, что протестующие устанавливали плакаты с призывами остановить сожжение Корана. Телеканал сообщал, что акция с сожжением Корана прошла 3 сентября в Мальмё, ее организатором стал мигрант Салван Момика. Неизвестный попытался сорвать мероприятие, однако был задержан полицией.
Акции с осквернением и сожжением священного для мусульман Корана прошли летом в Швеции и Дании. Организация исламского сотрудничества и многие ее члены выступили с резким осуждением подобных действий. Власти Швеции сообщали, что начнут пересмотр закона об общественном порядке, который разрешает акции с сожжением Корана.
Беспорядки в районе Русенгорд шведского города Мальмё. 3 сентября 2023 - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
В Мальме прошли беспорядки после акции сожжения Корана
4 сентября, 11:45
 
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