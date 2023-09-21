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Синоптик рассказал о погоде в Центральной России в октябре
Синоптик рассказал о погоде в Центральной России в октябре - РИА Новости, 21.09.2023
Синоптик рассказал о погоде в Центральной России в октябре
По предварительным данным, октябрь в Центральной России ожидается теплее нормы, дневная температура может подниматься до плюс 17 градусов, сообщил в своем... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T14:54
2023-09-21T14:54
2023-09-21T14:54
общество
михаил леус
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. По предварительным данным, октябрь в Центральной России ожидается теплее нормы, дневная температура может подниматься до плюс 17 градусов, сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "По предварительным данным, октябрь в Центральной России продолжит сентябрьские тенденции и ожидается теплее нормы и с дефицитом осадков, во всяком случае, его первая пятидневка обещает быть преимущественно сухой, с дневной температурой около плюс 14-17 градусов, при климатической норме в плюс 11-13 градусов", - написал Леус.
https://ria.ru/20230913/vozdukh-1896198485.html
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общество, михаил леус
Синоптик рассказал о погоде в Центральной России в октябре
Синоптик Леус: октябрь в Центральной России будет теплее нормы