https://ria.ru/20230921/pogoda-1897698633.html

Минувшей ночью в Москве зафиксировали "бархатный" температурный рекорд

Минувшей ночью в Москве зафиксировали "бархатный" температурный рекорд - РИА Новости, 21.09.2023

Минувшей ночью в Москве зафиксировали "бархатный" температурный рекорд

Минувшая ночь в Москве стала рекордно теплой и бархатной, на базовой метеостанции столбики термометра не опустились ниже плюс 16,2 градусов, сообщил РИА Новости РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T08:18

2023-09-21T08:18

2023-09-21T08:18

общество

москва

евгений тишковец

погода

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Минувшая ночь в Москве стала рекордно теплой и бархатной, на базовой метеостанции столбики термометра не опустились ниже плюс 16,2 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Минувшая ночь в Москве стала необычайно теплой и бархатной. На базовой столичной метеостанции столбики минимальных термометров не опустились ниже плюс 16,2, в центре Москвы, на Балчуге, плюс 16,7, в Тушино плюс 15,4", — заявил синоптик. Он также отметил, что так тепло на ВДНХ не было никогда за всю историю регулярных метеонаблюдений. "Рекорд держался с 2015 года, когда ночная температура составила плюс 13,1. По метеостатистике, в среднем, ночная температура 21 сентября бывает выше плюс 10 градусов не чаще одного раза в 10 лет (1953 плюс 1,1, 1998 плюс 10,1, 2006 плюс 10,2, 2009 плюс 11,0, 2011 плюс 10,6, 2015 плюс 13,1, 2018 плюс 10,7)", — добавил Тишковец. Специалист также отметил, что такая ночная температура на 2 градуса выше климатической нормы дня в сентябре. Кроме того, по климату в Москве даже в разгар лета, в июле, ночная норма меньше - плюс 13,5 градусов. "По праву прошедшая ночь стала субтропической и соответствует климатическим показателям в темное время суток бархатного сезона таких российских черноморских курортов, как Сочи и Ялта", — подчеркнул он.

https://ria.ru/20230908/prognoz-1894867166.html

https://ria.ru/20230920/pogoda-1897487528.html

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общество, москва, евгений тишковец, погода