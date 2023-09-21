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В Уфе задержали подозреваемого в поджоге иномарки чиновника - РИА Новости, 21.09.2023
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19:54 21.09.2023
https://ria.ru/20230921/podzhog-1897877900.html
В Уфе задержали подозреваемого в поджоге иномарки чиновника
В Уфе задержали подозреваемого в поджоге иномарки чиновника - РИА Новости, 21.09.2023
В Уфе задержали подозреваемого в поджоге иномарки чиновника
Правоохранители Уфы задержали предполагаемого поджигателя иномарки чиновника, мужчина пошёл на преступление из-за конфликта в профессиональной сфере, сообщили в РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T19:54
2023-09-21T19:54
происшествия
уфа
россия
благовещенский район
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УФА, 21 сен - РИА Новости. Правоохранители Уфы задержали предполагаемого поджигателя иномарки чиновника, мужчина пошёл на преступление из-за конфликта в профессиональной сфере, сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии. Телеграм-канал Shot ранее опубликовал видео момента поджога автомобиля: ночью мужчина подкладывает свёрток под машину и уходит. Через несколько секунд происходит хлопок, после иномарка загорается. Сообщалось, что Mitsubishi Outlander за 3 миллиона рублей принадлежал заместителю главы Благовещенского района региона, а чиновник связывает инцидент со своей профессиональной деятельностью. Ранее в полиции, комментируя РИА Новости ситуацию, сообщали, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 167 УК РФ "умышленные уничтожение или повреждение имущества", ведутся поиски поджигателя. "Оперативники Управления уголовного розыска МВД по Республике Башкортостан совместно с уфимскими коллегами и УФСБ РФ по РБ опросили возможных свидетелей происшествия, изучили камеры видеонаблюдения. В результате оперативно-розыскных мероприятий установили и задержали в городе Благовещенске подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 39-летний местный житель",- говорится в релизе региональной полиции. По одной из версий, у подозреваемого мог быть конфликт с чиновником, связанный с профессиональной деятельностью, уточнили в ведомстве. "По месту проживания злоумышленника проведен обыск. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - добавили в пресс-службе МВД по Башкирии.
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уфа
россия
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происшествия, уфа, россия, благовещенский район
Происшествия, Уфа, Россия, Благовещенский район
В Уфе задержали подозреваемого в поджоге иномарки чиновника

В Уфе задержали подозреваемого в поджоге Mitsubishi главы района региона

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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УФА, 21 сен - РИА Новости. Правоохранители Уфы задержали предполагаемого поджигателя иномарки чиновника, мужчина пошёл на преступление из-за конфликта в профессиональной сфере, сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.
Телеграм-канал Shot ранее опубликовал видео момента поджога автомобиля: ночью мужчина подкладывает свёрток под машину и уходит. Через несколько секунд происходит хлопок, после иномарка загорается. Сообщалось, что Mitsubishi Outlander за 3 миллиона рублей принадлежал заместителю главы Благовещенского района региона, а чиновник связывает инцидент со своей профессиональной деятельностью.
Ранее в полиции, комментируя РИА Новости ситуацию, сообщали, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 167 УК РФ "умышленные уничтожение или повреждение имущества", ведутся поиски поджигателя.
"Оперативники Управления уголовного розыска МВД по Республике Башкортостан совместно с уфимскими коллегами и УФСБ РФ по РБ опросили возможных свидетелей происшествия, изучили камеры видеонаблюдения. В результате оперативно-розыскных мероприятий установили и задержали в городе Благовещенске подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 39-летний местный житель",- говорится в релизе региональной полиции.
По одной из версий, у подозреваемого мог быть конфликт с чиновником, связанный с профессиональной деятельностью, уточнили в ведомстве.
"По месту проживания злоумышленника проведен обыск. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - добавили в пресс-службе МВД по Башкирии.
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ПроисшествияУфаРоссияБлаговещенский район
 
 
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