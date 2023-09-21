https://ria.ru/20230921/podmoskove-1897874001.html

Завершается первый этап строительства кондитерской фабрики в Подмосковье

Завершается первый этап строительства кондитерской фабрики в Подмосковье - РИА Новости, 21.09.2023

Завершается первый этап строительства кондитерской фабрики в Подмосковье

Завершается первый этап строительства крупнейшей кондитерской фабрики в Подмосковье, сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской... РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T19:31

2023-09-21T19:31

2023-09-21T19:31

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

георгий филимонов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150735/35/1507353563_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_1715c26b8fbe9acdcd6bd4b1e63b0400.jpg

МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Завершается первый этап строительства крупнейшей кондитерской фабрики в Подмосковье, сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области. "Кондитерская фабрика с инвестициями более 20 миллиардов рублей заработает в Подмосковье. Первый этап строительства крупнейшей кондитерской фабрики в Подмосковье идет к завершению", - отметили в пресс-службе ведомства. По данным курирующего Минсельхозпрод зампред правительства Подмосковья Георгия Филимонова, слова которого приводятся в сообщении, на месте сейчас ведут пусконаладочные работы, планируется, что в октябре там начнут производство мощностью в 300 тонн суфле в месяц. Общий инвестиционный бюджет проекта составит более 20 миллиардов рублей, уже вложено более 1 миллиарда рублей. Также зампред добавил, что после запуска первой линии, в начале 2024 года будет запущена вторая линия по производству конфет - аналогов известных батончиков на основе нуги, арахиса и карамели.

https://ria.ru/20230921/vakansii-1897765840.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), георгий филимонов