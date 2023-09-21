https://ria.ru/20230921/podmoskove-1897874001.html
Завершается первый этап строительства кондитерской фабрики в Подмосковье
Завершается первый этап строительства кондитерской фабрики в Подмосковье - РИА Новости, 21.09.2023
Завершается первый этап строительства кондитерской фабрики в Подмосковье
Завершается первый этап строительства крупнейшей кондитерской фабрики в Подмосковье, сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T19:31
2023-09-21T19:31
2023-09-21T19:31
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
георгий филимонов
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Завершается первый этап строительства крупнейшей кондитерской фабрики в Подмосковье, сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области. "Кондитерская фабрика с инвестициями более 20 миллиардов рублей заработает в Подмосковье. Первый этап строительства крупнейшей кондитерской фабрики в Подмосковье идет к завершению", - отметили в пресс-службе ведомства. По данным курирующего Минсельхозпрод зампред правительства Подмосковья Георгия Филимонова, слова которого приводятся в сообщении, на месте сейчас ведут пусконаладочные работы, планируется, что в октябре там начнут производство мощностью в 300 тонн суфле в месяц. Общий инвестиционный бюджет проекта составит более 20 миллиардов рублей, уже вложено более 1 миллиарда рублей. Также зампред добавил, что после запуска первой линии, в начале 2024 года будет запущена вторая линия по производству конфет - аналогов известных батончиков на основе нуги, арахиса и карамели.
https://ria.ru/20230921/vakansii-1897765840.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), георгий филимонов
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Георгий Филимонов
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Завершается первый этап строительства крупнейшей кондитерской фабрики в Подмосковье, сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
"Кондитерская фабрика с инвестициями более 20 миллиардов рублей заработает в Подмосковье. Первый этап строительства крупнейшей кондитерской фабрики в Подмосковье идет к завершению", - отметили в пресс-службе ведомства.
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По данным курирующего Минсельхозпрод зампред правительства Подмосковья Георгия Филимонова
, слова которого приводятся в сообщении, на месте сейчас ведут пусконаладочные работы, планируется, что в октябре там начнут производство мощностью в 300 тонн суфле в месяц. Общий инвестиционный бюджет проекта составит более 20 миллиардов рублей, уже вложено более 1 миллиарда рублей.
Также зампред добавил, что после запуска первой линии, в начале 2024 года будет запущена вторая линия по производству конфет - аналогов известных батончиков на основе нуги, арахиса и карамели.