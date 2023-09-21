https://ria.ru/20230921/podmoskove-1897755418.html

Свыше 200 километров дорожного покрытия обновили в Подмосковье за сезон

Свыше 200 километров дорожного покрытия обновили в Подмосковье за сезон - РИА Новости, 21.09.2023

Свыше 200 километров дорожного покрытия обновили в Подмосковье за сезон

За время ремонтного сезона дорожные службы Московской области обновили более 200 километров покрытия на региональных дорогах в черте городов, сообщает... РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T13:07

2023-09-21T13:07

2023-09-21T13:07

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

жуковский

коломна

алексей гержик

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. За время ремонтного сезона дорожные службы Московской области обновили более 200 километров покрытия на региональных дорогах в черте городов, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья. Ремонтные работы провели в рамках реализации нацпроекта "Безопасные качественные дороги". Зампред правительства региона - министр транспортной и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик отметил, что свыше чем на 70 региональных участках в черте городов в 31 муниципальном образовании заменили дорожное покрытие для повышения комфорта и безопасности граждан. "Все участки с интенсивным движением, поэтому при ремонте применялись асфальтобетонные смеси ЩМА-16 и А16Вн, которые улучшат качество дорожного покрытия и продлят межремонтные сроки", – сказал Гержик. Как отметили в пресс-службе, ремонт на центральных городских улицах был проведен в Волоколамске, Жуковском, Коломне, Орехово-Зуеве, Истре, Подольске, Пущине, Раменском, Сергиевом Посаде, Серпухове и прочих городах. В Жуковском покрытие обновили на улицах Гагарина и Кооперативной, в Щелкове отремонтировали улицы Советскую и Вокзальную, в Коломне - улицы Коломенскую, Спирина и Весеннюю. В Мытищах покрытие отремонтировали на Олимпийском проспекте, в Сергиевом Посаде укладку завершили на улице Вифанской, в Подольске - на улицах Парковой, Стекольникова и Индустриальной, а в Ступине - на улице Пристанционной. В данный момент работы продолжают в Истре - на улицах Советской и Первомайской, в Красногорске - на улице Карбышева, в Серпухове - на улице Пролетарской, в Раменском - на улице Чугунова, в Долгопрудном - на улицах Московской и Летной. Дорожные службы обновят еще порядка 70 километров дорог в городах до конца ремонтного сезона. Благодаря замене покрытия на городских улицах проезд к социально значимым и культурно-историческим местам городов Московской области становится безопаснее и удобнее не только для местных жителей, но и для гостей Подмосковья.

https://ria.ru/20230920/apparaty-1897622562.html

https://ria.ru/20230919/granty-1897394974.html

московская область (подмосковье)

жуковский

коломна

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), жуковский, коломна, алексей гержик