Свыше 200 километров дорожного покрытия обновили в Подмосковье за сезон
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. За время ремонтного сезона дорожные службы Московской области обновили более 200 километров покрытия на региональных дорогах в черте городов, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.
Ремонтные работы провели в рамках реализации нацпроекта "Безопасные качественные дороги".
Зампред правительства региона - министр транспортной и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик отметил, что свыше чем на 70 региональных участках в черте городов в 31 муниципальном образовании заменили дорожное покрытие для повышения комфорта и безопасности граждан.
"Все участки с интенсивным движением, поэтому при ремонте применялись асфальтобетонные смеси ЩМА-16 и А16Вн, которые улучшат качество дорожного покрытия и продлят межремонтные сроки", – сказал Гержик.
Как отметили в пресс-службе, ремонт на центральных городских улицах был проведен в Волоколамске, Жуковском, Коломне, Орехово-Зуеве, Истре, Подольске, Пущине, Раменском, Сергиевом Посаде, Серпухове и прочих городах.
В Жуковском покрытие обновили на улицах Гагарина и Кооперативной, в Щелкове отремонтировали улицы Советскую и Вокзальную, в Коломне - улицы Коломенскую, Спирина и Весеннюю. В Мытищах покрытие отремонтировали на Олимпийском проспекте, в Сергиевом Посаде укладку завершили на улице Вифанской, в Подольске - на улицах Парковой, Стекольникова и Индустриальной, а в Ступине - на улице Пристанционной.
В данный момент работы продолжают в Истре - на улицах Советской и Первомайской, в Красногорске - на улице Карбышева, в Серпухове - на улице Пролетарской, в Раменском - на улице Чугунова, в Долгопрудном - на улицах Московской и Летной.
Дорожные службы обновят еще порядка 70 километров дорог в городах до конца ремонтного сезона. Благодаря замене покрытия на городских улицах проезд к социально значимым и культурно-историческим местам городов Московской области становится безопаснее и удобнее не только для местных жителей, но и для гостей Подмосковья.