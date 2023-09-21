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Завершается подготовка концепции научно-образовательной деятельности БИМ - РИА Новости, 21.09.2023
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Ивановская область
Ивановская область
 
20:11 21.09.2023
https://ria.ru/20230921/podgotovka-1897880858.html
Завершается подготовка концепции научно-образовательной деятельности БИМ
Завершается подготовка концепции научно-образовательной деятельности БИМ - РИА Новости, 21.09.2023
Завершается подготовка концепции научно-образовательной деятельности БИМ
Подготовка концепции научно-образовательной деятельности центра "Большая Ивановская мануфактура" находится в завершающей стадии, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T20:11
2023-09-21T20:11
ивановская область
общество
станислав воскресенский
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Подготовка концепции научно-образовательной деятельности центра "Большая Ивановская мануфактура" находится в завершающей стадии, сообщает пресс-служба регионального правительства. Детали реализации проекта по созданию научно-образовательного центра обсудили в рамках рабочего визита в Ивановскую область делегации Минобрнауки России. В пресс-службе напомнили, что Станислав Воскресенский во время церемонии вступления в должность губернатора Ивановской области одним из приоритетов своей работы назвал развитие высшего образования. "У нас исторически сильное высшее образование, и нам предстоит задействовать этот потенциал для развития экономики региона. При поддержке президента России мы приступаем к созданию в Иванове крупного образовательного центра на базе Большой Ивановской мануфактуры. В ближайшем будущем поднимем уровень наших университетов, усилим исследования, а значит – создадим условия для новых рабочих мест с высокими зарплатами. Проект рассчитан на несколько лет, но дорогу осилит идущий, и мы этот путь начали", – заявил ранее Воскресенский. По данным пресс-службы, директор АНО по содействию в развитии социальной, культурной и научной инфраструктуры "Кампус Большой Ивановской Мануфактуры" Таисья Погодаева во время рабочей поездки в Ивановскую область с представителями Минобрнауки России рассказала, что сейчас завершается подготовка концепции научно-образовательной деятельности Большой Ивановской мануфактуры. "Мы отрабатываем новые партнерства, которые усилят существующие коллективы и позволят выйти на другой уровень научных исследований и технологических решений", – сказала она. В свою очередь, представители Минобрнауки РФ отметили, что уже сейчас университеты совместно с бизнесом в рамках проекта научно-образовательного центра "Большая Ивановская мануфактура" разработали междисциплинарные образовательные программы, которые позволят выстраивать качественно новую экономику Ивановской области с развитием высокотехнологичных производств и формированием высокооплачиваемых рабочих мест. Первые 45 студентов и магистрантов из четырех вузов с 1 сентября приступили к обучению. Научно-образовательный кампус в Иванове – один из 25, которые появятся в России к 2030 году, и единственный, который расположится в стенах памятника архитектуры в историческом центре города. Реализация проект позволит перезапустить фабричный квартал. Здесь помимо современных общежитий для 2,5 тысячи студентов, технопарка с лабораториями, появится современное жилье и благоустроенная набережная. В материале отмечается, что на сегодняшний день региональная команда движется в рамках утвержденной дорожной карты: сейчас уточняется архитектурно-градостроительная концепция. Задача – к концу 2024 года пройти все подготовительные этапы, включающие обследование объекта, проектные изыскания и непосредственно проектирование, государственную экспертизу.
https://ria.ru/20230913/konkurs-1896103557.html
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общество, станислав воскресенский
Ивановская область, Общество, Станислав Воскресенский

Завершается подготовка концепции научно-образовательной деятельности БИМ

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкСтанислав Воскресенский
Станислав Воскресенский - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Станислав Воскресенский
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Подготовка концепции научно-образовательной деятельности центра "Большая Ивановская мануфактура" находится в завершающей стадии, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Детали реализации проекта по созданию научно-образовательного центра обсудили в рамках рабочего визита в Ивановскую область делегации Минобрнауки России.
Проект научно-образовательного центра Большая Ивановская мануфактура
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В пресс-службе напомнили, что Станислав Воскресенский во время церемонии вступления в должность губернатора Ивановской области одним из приоритетов своей работы назвал развитие высшего образования. "У нас исторически сильное высшее образование, и нам предстоит задействовать этот потенциал для развития экономики региона. При поддержке президента России мы приступаем к созданию в Иванове крупного образовательного центра на базе Большой Ивановской мануфактуры. В ближайшем будущем поднимем уровень наших университетов, усилим исследования, а значит – создадим условия для новых рабочих мест с высокими зарплатами. Проект рассчитан на несколько лет, но дорогу осилит идущий, и мы этот путь начали", – заявил ранее Воскресенский.
По данным пресс-службы, директор АНО по содействию в развитии социальной, культурной и научной инфраструктуры "Кампус Большой Ивановской Мануфактуры" Таисья Погодаева во время рабочей поездки в Ивановскую область с представителями Минобрнауки России рассказала, что сейчас завершается подготовка концепции научно-образовательной деятельности Большой Ивановской мануфактуры.
"Мы отрабатываем новые партнерства, которые усилят существующие коллективы и позволят выйти на другой уровень научных исследований и технологических решений", – сказала она.
В свою очередь, представители Минобрнауки РФ отметили, что уже сейчас университеты совместно с бизнесом в рамках проекта научно-образовательного центра "Большая Ивановская мануфактура" разработали междисциплинарные образовательные программы, которые позволят выстраивать качественно новую экономику Ивановской области с развитием высокотехнологичных производств и формированием высокооплачиваемых рабочих мест. Первые 45 студентов и магистрантов из четырех вузов с 1 сентября приступили к обучению.
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Научно-образовательный кампус в Иванове – один из 25, которые появятся в России к 2030 году, и единственный, который расположится в стенах памятника архитектуры в историческом центре города. Реализация проект позволит перезапустить фабричный квартал. Здесь помимо современных общежитий для 2,5 тысячи студентов, технопарка с лабораториями, появится современное жилье и благоустроенная набережная.
В материале отмечается, что на сегодняшний день региональная команда движется в рамках утвержденной дорожной карты: сейчас уточняется архитектурно-градостроительная концепция. Задача – к концу 2024 года пройти все подготовительные этапы, включающие обследование объекта, проектные изыскания и непосредственно проектирование, государственную экспертизу.
 
Ивановская областьОбществоСтанислав Воскресенский
 
 
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