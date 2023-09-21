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В Калужской области расширили меры поддержки молодых участников СВО
В Калужской области расширили меры поддержки молодых участников СВО - РИА Новости, 21.09.2023
В Калужской области расширили меры поддержки молодых участников СВО
Депутаты заксобрания Калужской области приняли закон о поддержке молодых специалистов, которые отправились служить в зону специальной военной операции, сообщает РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T16:56
2023-09-21T16:56
2023-09-21T16:56
калужская область
калужская область
единая россия
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КАЛУГА, 21 сен – РИА Новости. Депутаты заксобрания Калужской области приняли закон о поддержке молодых специалистов, которые отправились служить в зону специальной военной операции, сообщает пресс-служба заксобрания. В четверг состоялось первое заседание осенней сессии законодательного собрания Калужской области. Депутаты утвердили ряд новых мер поддержки участников специальной военной операции и их семей. "Все меры поддержки - это те просьбы, с которыми обращались конкретные люди, которые сталкивались с конкретной жизненной ситуацией", - пояснил председатель парламента Геннадий Новосельцев. По инициативе фракции "Единая Россия" на заседании был принят закон о поддержке молодых специалистов – участников спецоперации. "На данный момент региональное законодательство предусматривает ежегодные выплаты выпускникам, которые в течение трех месяцев с момента получения диплома устроились в областные или муниципальные учреждения. Чтобы молодые участники СВО не потеряли право на эти выплаты, время их службы в зоне боевых действий теперь не будут включать в этот трехмесячный период", - пояснил Новосельцев. Он уточнил, что такая норма уже существовала в законе о мерах поддержки молодых специалистов сельхозпроизводства. Теперь ее распространили на всех молодых специалистов региона, работающих в бюджетной сфере.
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калужская область, единая россия
Калужская область, Калужская область, Единая Россия
В Калужской области расширили меры поддержки молодых участников СВО
Депутаты в Калужской области расширили меры поддержки молодых участников СВО
КАЛУГА, 21 сен – РИА Новости.
Депутаты заксобрания Калужской области приняли закон о поддержке молодых специалистов, которые отправились служить в зону специальной военной операции, сообщает пресс-служба
заксобрания.
В четверг состоялось первое заседание осенней сессии законодательного собрания Калужской области. Депутаты утвердили ряд новых мер поддержки участников специальной военной операции и их семей.
"Все меры поддержки - это те просьбы, с которыми обращались конкретные люди, которые сталкивались с конкретной жизненной ситуацией", - пояснил председатель парламента Геннадий Новосельцев.
По инициативе фракции "Единая Россия
" на заседании был принят закон о поддержке молодых специалистов – участников спецоперации.
"На данный момент региональное законодательство предусматривает ежегодные выплаты выпускникам, которые в течение трех месяцев с момента получения диплома устроились в областные или муниципальные учреждения. Чтобы молодые участники СВО не потеряли право на эти выплаты, время их службы в зоне боевых действий теперь не будут включать в этот трехмесячный период", - пояснил Новосельцев.
Он уточнил, что такая норма уже существовала в законе о мерах поддержки молодых специалистов сельхозпроизводства. Теперь ее распространили на всех молодых специалистов региона, работающих в бюджетной сфере.
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