https://ria.ru/20230921/pkhuket-1897852480.html

Российский турист прожил в аэропорту Пхукета две недели

Российский турист прожил в аэропорту Пхукета две недели - РИА Новости, 21.09.2023

Российский турист прожил в аэропорту Пхукета две недели

Российский турист вернулся домой, прожив в аэропорту Пхукета 14 дней, сообщает The Phuket Express. РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T18:58

2023-09-21T18:58

2023-09-21T18:58

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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Российский турист вернулся домой, прожив в аэропорту Пхукета 14 дней, сообщает The Phuket Express.По данным Центра помощи туристам Пхукета (TAC Phuket), две недели назад 38-летний россиянин, чье имя не разглашается, пропустил свой рейс домой. У путешественника закончились деньги, не было ни багажа, ни возможности снять номер в отеле или купить другой билет. В результате он застрял в терминале аэропорта. Единственное, что у него оставалось — это мобильный телефон и паспорт. Он сказал, что ждал, пока его мать купит ему новый авиабилет, чтобы вернуться в Россию.TAC Phuket, туристическая полиция и сотрудники аэропорта заботились о нем в течение последних недель. Турист был доставлен в ближайшую больницу для лечения глазной инфекции. Во время его пребывания в воздушной гавани работники нашли для него одежду, еду и оплатили счет из клиники.В четверг, 21 сентября, путешественник вернулся домой. Он и его мать поблагодарили всех за заботу и помощь.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туризм, туристы, пхукет (остров), таиланд