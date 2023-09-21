https://ria.ru/20230921/pkhuket-1897852480.html
Российский турист прожил в аэропорту Пхукета две недели
Российский турист прожил в аэропорту Пхукета две недели - РИА Новости, 21.09.2023
Российский турист прожил в аэропорту Пхукета две недели
Российский турист вернулся домой, прожив в аэропорту Пхукета 14 дней, сообщает The Phuket Express. РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T18:58
2023-09-21T18:58
2023-09-21T18:58
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Российский турист вернулся домой, прожив в аэропорту Пхукета 14 дней, сообщает The Phuket Express.По данным Центра помощи туристам Пхукета (TAC Phuket), две недели назад 38-летний россиянин, чье имя не разглашается, пропустил свой рейс домой. У путешественника закончились деньги, не было ни багажа, ни возможности снять номер в отеле или купить другой билет. В результате он застрял в терминале аэропорта. Единственное, что у него оставалось — это мобильный телефон и паспорт. Он сказал, что ждал, пока его мать купит ему новый авиабилет, чтобы вернуться в Россию.TAC Phuket, туристическая полиция и сотрудники аэропорта заботились о нем в течение последних недель. Турист был доставлен в ближайшую больницу для лечения глазной инфекции. Во время его пребывания в воздушной гавани работники нашли для него одежду, еду и оплатили счет из клиники.В четверг, 21 сентября, путешественник вернулся домой. Он и его мать поблагодарили всех за заботу и помощь.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, туризм, туристы, пхукет (остров), таиланд
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Пхукет (остров), Таиланд
Российский турист прожил в аэропорту Пхукета две недели
Российский турист вернулся домой, прожив две недели в аэропорту Пхукета
МОСКВА, 21 сен
— РИА Новости.
Российский турист вернулся домой, прожив в аэропорту Пхукета 14 дней, сообщает
The Phuket Express.
По данным Центра помощи туристам Пхукета (TAC Phuket), две недели назад 38-летний россиянин, чье имя не разглашается, пропустил свой рейс домой. У путешественника закончились деньги, не было ни багажа, ни возможности снять номер в отеле или купить другой билет. В результате он застрял в терминале аэропорта. Единственное, что у него оставалось — это мобильный телефон и паспорт. Он сказал, что ждал, пока его мать купит ему новый авиабилет, чтобы вернуться в Россию.
TAC Phuket, туристическая полиция и сотрудники аэропорта заботились о нем в течение последних недель. Турист был доставлен в ближайшую больницу для лечения глазной инфекции. Во время его пребывания в воздушной гавани работники нашли для него одежду, еду и оплатили счет из клиники.
В четверг, 21 сентября, путешественник вернулся домой. Он и его мать поблагодарили всех за заботу и помощь.
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