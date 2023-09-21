https://ria.ru/20230921/peskov-1897801101.html

Остались технические моменты по мирному договору в Карабахе, заявил Песков

Остались технические моменты по мирному договору в Карабахе, заявил Песков - РИА Новости, 21.09.2023

Остались технические моменты по мирному договору в Карабахе, заявил Песков

Осталось много технических моментов до того, как будет финализирована работа по мирному договору между Азербайджаном и Арменией по Карабаху, но для него есть... РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T15:34

2023-09-21T15:34

2023-09-21T16:15

ситуация в нагорном карабахе

россия

армения

азербайджан

дмитрий песков

в мире

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 сен - РИА Новости. Осталось много технических моментов до того, как будет финализирована работа по мирному договору между Азербайджаном и Арменией по Карабаху, но для него есть все предпосылки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами."Сейчас вряд ли кто-то возьмется обозначать сроки, но учитывая, что основной вопрос принадлежности Карабаха как таковой сейчас решен, он был решен и урегулирован решением Армении признать принадлежность Карабаха, то можно сказать, что существенное продвижение обеспечено. И, безусловно, осталось много технических моментов до того, как будет финализирована работа над этим договором, но все предпосылки для этого имеются. И при наличии доброй воли можно будет выйти на финишную прямую", - сказал Песков.Он отметил, что это будет в интересах народов Армении, Азербайджана и армянского населения Карабаха."Если мы добавим к этому усилия по сотрудничеству в области транспортной логистики и так далее, о чем говорилось в трехсторонних документах, то здесь мы выйдем уже на динамику достаточно устойчивого развития региона. Но это перспектива", - сказал Песков.Он также подчеркнул роль России."Это все-таки мирный договор между Арменией и Азербайджаном. Поэтому непосредственно Россия не может принимать участие. Но поскольку база для выхода на этот договор была создана все-таки трехсторонними документами 2021-2022 года, то, конечно, определенная роль России здесь есть, она должна быть. Потому что так или иначе все равно Россия выступает гарантом", - заявил Песков.

https://ria.ru/20230919/karabakh-1897287485.html

https://ria.ru/20230921/karabakh-1897672995.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230915/gumpomosch-1896520864.html

россия

армения

азербайджан

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ситуация в нагорном карабахе, россия, армения, азербайджан, дмитрий песков, в мире