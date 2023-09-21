https://ria.ru/20230921/peskov-1897798537.html

Песков заявил, что дату прямой линии президента еще не назначили

Песков заявил, что дату прямой линии президента еще не назначили - РИА Новости, 21.09.2023

Песков заявил, что дату прямой линии президента еще не назначили

Дата "Прямой линии" президента России Владимира Путина еще не определена, ожидается некий формат до конца года, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T15:27

2023-09-21T15:27

2023-09-21T16:23

дмитрий песков

владимир путин

россия

политика

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 сен - РИА Новости. Дата "Прямой линии" президента России Владимира Путина еще не определена, ожидается некий формат до конца года, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами."Нет. Ожидаем, что до конца года некий формат будет", - заявил Песков, отвечая на вопрос о том, определена ли дата "Прямой линии".

https://ria.ru/20230921/karabakh-1897800435.html

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дмитрий песков, владимир путин, россия, политика