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Россияне стали чаще летать на Дальний Восток и в Арктику

Россияне стали чаще летать на Дальний Восток и в Арктику - РИА Новости, 21.09.2023

Россияне стали чаще летать на Дальний Восток и в Арктику

Интерес к перелетам в регионы Дальнего Востока и Арктики у клиентов сервиса путешествий вырос примерно на 23 процента, сообщает "Туту". РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T05:20

2023-09-21T05:20

2023-09-21T05:20

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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Интерес к перелетам в регионы Дальнего Востока и Арктики у клиентов сервиса путешествий вырос примерно на 23 процента, сообщает "Туту".Аналитики изучили спрос на авиабилеты в 18 регионов летом 2023 года в сравнении с летом 2022 года. Исследование проводилось в рамках проекта, который сервис реализует совместно с Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.Оказалось, что наиболее высок был интерес к перелетам в Красноярск, Владивосток, Мурманск, Хабаровск и Новый Уренгой. При этом больше всего за год вырос спрос на билеты в Читу, Владивосток, Анадырь, Благовещенск и Хабаровск.Также аналитики выяснили, сколько в среднем платили за авиабилеты в регионы Дальнего Востока и Арктики летом 2023 года. Так, средний чек за перелет в Красноярск составил 18 765 рублей туда-обратно, во Владивосток — 29 473 рубля туда-обратно, в Мурманск — 15 295 рублей, в Хабаровск — 24 830 рублей, в Новый Уренгой — 28 053 рубля в обе стороны.Сейчас к проекту присоединились 18 регионов: Амурская, Архангельская, Мурманская и Сахалинская области, Забайкальский край, Магаданская область, Приморский край, Республика Коми, Хабаровский край, Камчатский край, Республика Бурятия, Республика Саха (Якутия), Чукотский автономный округ, Еврейская автономная область, Красноярский край, Ненецкий автономный округ, Республика Карелия и Ямало-Ненецкий автономный округ.В 2022 году их посетили более 8,8 миллиона туристов. Лидерами по росту туристического потока из регионов Дальнего Востока и Арктики стали Камчатский край (+26 процентов к 2021 году), Красноярский край (+20) и Республика Бурятия (+19). Больше всего туристов в 2022 году привлекли Красноярский край (1,49 миллиона человек), Приморский край (1,42 миллиона) и Бурятия (674 тысячи человек).

https://ria.ru/20230910/kamchatka-1894982333.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туризм, туристы, дальний восток, арктика, авиабилеты