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Россияне стали чаще летать на Дальний Восток и в Арктику - РИА Новости, 21.09.2023
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Туризм
 
05:20 21.09.2023
https://ria.ru/20230921/perelety-1897599349.html
Россияне стали чаще летать на Дальний Восток и в Арктику
Россияне стали чаще летать на Дальний Восток и в Арктику - РИА Новости, 21.09.2023
Россияне стали чаще летать на Дальний Восток и в Арктику
Интерес к перелетам в регионы Дальнего Востока и Арктики у клиентов сервиса путешествий вырос примерно на 23 процента, сообщает "Туту". РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T05:20
2023-09-21T05:20
туризм
новости - туризм
туризм
туристы
дальний восток
арктика
авиабилеты
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Интерес к перелетам в регионы Дальнего Востока и Арктики у клиентов сервиса путешествий вырос примерно на 23 процента, сообщает "Туту".Аналитики изучили спрос на авиабилеты в 18 регионов летом 2023 года в сравнении с летом 2022 года. Исследование проводилось в рамках проекта, который сервис реализует совместно с Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.Оказалось, что наиболее высок был интерес к перелетам в Красноярск, Владивосток, Мурманск, Хабаровск и Новый Уренгой. При этом больше всего за год вырос спрос на билеты в Читу, Владивосток, Анадырь, Благовещенск и Хабаровск.Также аналитики выяснили, сколько в среднем платили за авиабилеты в регионы Дальнего Востока и Арктики летом 2023 года. Так, средний чек за перелет в Красноярск составил 18 765 рублей туда-обратно, во Владивосток — 29 473 рубля туда-обратно, в Мурманск — 15 295 рублей, в Хабаровск — 24 830 рублей, в Новый Уренгой — 28 053 рубля в обе стороны.Сейчас к проекту присоединились 18 регионов: Амурская, Архангельская, Мурманская и Сахалинская области, Забайкальский край, Магаданская область, Приморский край, Республика Коми, Хабаровский край, Камчатский край, Республика Бурятия, Республика Саха (Якутия), Чукотский автономный округ, Еврейская автономная область, Красноярский край, Ненецкий автономный округ, Республика Карелия и Ямало-Ненецкий автономный округ.В 2022 году их посетили более 8,8 миллиона туристов. Лидерами по росту туристического потока из регионов Дальнего Востока и Арктики стали Камчатский край (+26 процентов к 2021 году), Красноярский край (+20) и Республика Бурятия (+19). Больше всего туристов в 2022 году привлекли Красноярский край (1,49 миллиона человек), Приморский край (1,42 миллиона) и Бурятия (674 тысячи человек).
https://ria.ru/20230910/kamchatka-1894982333.html
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новости - туризм, туризм, туристы, дальний восток, арктика, авиабилеты
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Дальний Восток, Арктика, Авиабилеты
Россияне стали чаще летать на Дальний Восток и в Арктику

Интерес к перелетам на Дальний Восток и в Арктику вырос примерно на четверть

© РИА Новости / Александр Пирагис | Перейти в медиабанкСамолет Airbus А-320 в международном аэропорту "Елизово". На дальнем плане - Авачинский вулкан
Самолет Airbus А-320 в международном аэропорту Елизово. На дальнем плане - Авачинский вулкан - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© РИА Новости / Александр Пирагис
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МОСКВА, 21 сен РИА Новости. Интерес к перелетам в регионы Дальнего Востока и Арктики у клиентов сервиса путешествий вырос примерно на 23 процента, сообщает "Туту".
Аналитики изучили спрос на авиабилеты в 18 регионов летом 2023 года в сравнении с летом 2022 года. Исследование проводилось в рамках проекта, который сервис реализует совместно с Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.
Оказалось, что наиболее высок был интерес к перелетам в Красноярск, Владивосток, Мурманск, Хабаровск и Новый Уренгой. При этом больше всего за год вырос спрос на билеты в Читу, Владивосток, Анадырь, Благовещенск и Хабаровск.
Также аналитики выяснили, сколько в среднем платили за авиабилеты в регионы Дальнего Востока и Арктики летом 2023 года. Так, средний чек за перелет в Красноярск составил 18 765 рублей туда-обратно, во Владивосток — 29 473 рубля туда-обратно, в Мурманск — 15 295 рублей, в Хабаровск — 24 830 рублей, в Новый Уренгой — 28 053 рубля в обе стороны.
Сейчас к проекту присоединились 18 регионов: Амурская, Архангельская, Мурманская и Сахалинская области, Забайкальский край, Магаданская область, Приморский край, Республика Коми, Хабаровский край, Камчатский край, Республика Бурятия, Республика Саха (Якутия), Чукотский автономный округ, Еврейская автономная область, Красноярский край, Ненецкий автономный округ, Республика Карелия и Ямало-Ненецкий автономный округ.
В 2022 году их посетили более 8,8 миллиона туристов. Лидерами по росту туристического потока из регионов Дальнего Востока и Арктики стали Камчатский край (+26 процентов к 2021 году), Красноярский край (+20) и Республика Бурятия (+19). Больше всего туристов в 2022 году привлекли Красноярский край (1,49 миллиона человек), Приморский край (1,42 миллиона) и Бурятия (674 тысячи человек).
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