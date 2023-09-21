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СМИ: Зеленский и министр обороны Украины в четверг посетят Пентагон
СМИ: Зеленский и министр обороны Украины в четверг посетят Пентагон - РИА Новости, 21.09.2023
СМИ: Зеленский и министр обороны Украины в четверг посетят Пентагон
Владимир Зеленский и министр обороны Украины Рустем Умеров в четверг посетят Пентагон, сообщает издание Politico со ссылкой на источники. РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T11:40
2023-09-21T11:40
2023-09-21T11:40
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский и министр обороны Украины Рустем Умеров в четверг посетят Пентагон, сообщает издание Politico со ссылкой на источники. "Ожидается, что... Зеленский в четверг посетит Пентагон... По словам человека, знакомого с ходом визита, которому была предоставлена анонимность, чтобы рассказать о деликатных планах, на мероприятии также будет присутствовать новый министр обороны Украины Рустем Умеров", - пишет издание. Зеленский находится с визитом в США, где уже выступил на площадке Генассамблеи ООН. Позднее четверг ожидается встреча Зеленского с президентом США Джо Байденом в Белом доме.
https://ria.ru/20230920/zelenskiy-1897655199.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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СМИ: Зеленский и министр обороны Украины в четверг посетят Пентагон
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