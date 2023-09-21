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СМИ: Зеленский и министр обороны Украины в четверг посетят Пентагон - РИА Новости, 21.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:40 21.09.2023
https://ria.ru/20230921/pentagon-1897731600.html
СМИ: Зеленский и министр обороны Украины в четверг посетят Пентагон
СМИ: Зеленский и министр обороны Украины в четверг посетят Пентагон - РИА Новости, 21.09.2023
СМИ: Зеленский и министр обороны Украины в четверг посетят Пентагон
Владимир Зеленский и министр обороны Украины Рустем Умеров в четверг посетят Пентагон, сообщает издание Politico со ссылкой на источники. РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T11:40
2023-09-21T11:40
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
рустем умеров
сша
министерство обороны сша
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский и министр обороны Украины Рустем Умеров в четверг посетят Пентагон, сообщает издание Politico со ссылкой на источники. "Ожидается, что... Зеленский в четверг посетит Пентагон... По словам человека, знакомого с ходом визита, которому была предоставлена ​​анонимность, чтобы рассказать о деликатных планах, на мероприятии также будет присутствовать новый министр обороны Украины Рустем Умеров", - пишет издание. Зеленский находится с визитом в США, где уже выступил на площадке Генассамблеи ООН. Позднее четверг ожидается встреча Зеленского с президентом США Джо Байденом в Белом доме.
https://ria.ru/20230920/zelenskiy-1897655199.html
украина
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в мире, украина, владимир зеленский, рустем умеров, сша, министерство обороны сша, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Рустем Умеров, США, Министерство обороны США, Ситуация в ДНР и ЛНР
СМИ: Зеленский и министр обороны Украины в четверг посетят Пентагон

Politico: Зеленский и Умеров 21 сентября посетят Пентагон

© AP Photo / Carolyn KasterПентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© AP Photo / Carolyn Kaster
Пентагон. Архивное фото
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский и министр обороны Украины Рустем Умеров в четверг посетят Пентагон, сообщает издание Politico со ссылкой на источники.
"Ожидается, что... Зеленский в четверг посетит Пентагон... По словам человека, знакомого с ходом визита, которому была предоставлена ​​анонимность, чтобы рассказать о деликатных планах, на мероприятии также будет присутствовать новый министр обороны Украины Рустем Умеров", - пишет издание.
Зеленский находится с визитом в США, где уже выступил на площадке Генассамблеи ООН. Позднее четверг ожидается встреча Зеленского с президентом США Джо Байденом в Белом доме.
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Генеральной ассамблее ООН - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
Зеленский в Совбезе ООН выдвинул России два требования
20 сентября, 20:57
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийРустем УмеровСШАМинистерство обороны СШАСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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