https://ria.ru/20230921/pentagon-1897731600.html

СМИ: Зеленский и министр обороны Украины в четверг посетят Пентагон

СМИ: Зеленский и министр обороны Украины в четверг посетят Пентагон - РИА Новости, 21.09.2023

СМИ: Зеленский и министр обороны Украины в четверг посетят Пентагон

Владимир Зеленский и министр обороны Украины Рустем Умеров в четверг посетят Пентагон, сообщает издание Politico со ссылкой на источники. РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T11:40

2023-09-21T11:40

2023-09-21T11:40

специальная военная операция на украине

в мире

украина

владимир зеленский

рустем умеров

сша

министерство обороны сша

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский и министр обороны Украины Рустем Умеров в четверг посетят Пентагон, сообщает издание Politico со ссылкой на источники. "Ожидается, что... Зеленский в четверг посетит Пентагон... По словам человека, знакомого с ходом визита, которому была предоставлена ​​анонимность, чтобы рассказать о деликатных планах, на мероприятии также будет присутствовать новый министр обороны Украины Рустем Умеров", - пишет издание. Зеленский находится с визитом в США, где уже выступил на площадке Генассамблеи ООН. Позднее четверг ожидается встреча Зеленского с президентом США Джо Байденом в Белом доме.

https://ria.ru/20230920/zelenskiy-1897655199.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, владимир зеленский, рустем умеров, сша, министерство обороны сша, ситуация в днр и лнр