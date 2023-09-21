https://ria.ru/20230921/pechki-1897736353.html
В Хакасии студенты изготовили для бойцов СВО экономичные печи для обогрева
В Хакасии студенты изготовили для бойцов СВО экономичные печи для обогрева - РИА Новости, 21.09.2023
В Хакасии студенты изготовили для бойцов СВО экономичные печи для обогрева
Студенты Абазинского филиала Черногорского горно-строительного техникума изготовили экономичные печки-щепочницы для участников специальной военной операции,... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T11:53
2023-09-21T11:53
2023-09-21T11:53
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КРАСНОЯРСК, 21 сен – РИА Новости. Студенты Абазинского филиала Черногорского горно-строительного техникума изготовили экономичные печки-щепочницы для участников специальной военной операции, сообщает пресс-служба главы Хакасии. "Это компактные печи, для работы которых не требуется много дров, достаточно несколько горстей щепы, мелких веточек или сухой коры. Поэтому их удобно использовать во время частых перемещений, а также там, где нет возможности найти дрова и развести костер", - говорится в сообщении.Руководил работой студентов-второкурсников опытный мастер Владимир Яковлев. Металл для работы предоставил "Абазинский рудник". Также предприятие помогло доставить груз для бойцов в столицу республики Абакан, откуда будет направлен непосредственно в зону проведения спецоперации. Отмечается, что студенты уже не в первый раз отправляют печи на передовую. На сегодняшний день ребятами изготовлено порядка 50 печек. Также они занимаются изготовлением свечей для фронта, делают маскировочные сети и собирают для бойцов гуманитарные посылки со всем необходимым.
https://ria.ru/20230727/volontery-1886539550.html
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абакан, республика хакасия
Надежные люди, Абакан, Республика Хакасия
В Хакасии студенты изготовили для бойцов СВО экономичные печи для обогрева
В Хакасии студенты изготовили для бойцов СВО печки-щепочницы для обогрева