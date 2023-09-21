Рейтинг@Mail.ru
После массового отравления газом в мордовском Краснослободске завели дело - РИА Новости, 21.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:21 21.09.2023
https://ria.ru/20230921/otravlenie-1897872708.html
После массового отравления газом в мордовском Краснослободске завели дело
После массового отравления газом в мордовском Краснослободске завели дело - РИА Новости, 21.09.2023
После массового отравления газом в мордовском Краснослободске завели дело
Уголовное дело об оказании небезопасных услуг возбудили в мордовском Краснослободске после массового отравления, предположительно, газом, сообщает региональное... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T19:21
2023-09-21T19:21
происшествия
краснослободск
россия
краснослободский район
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883786214_0:126:3196:1924_1920x0_80_0_0_983ba988d00d7cfdcd205cff6a2cfb34.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 сен - РИА Новости. Уголовное дело об оказании небезопасных услуг возбудили в мордовском Краснослободске после массового отравления, предположительно, газом, сообщает региональное следственное управление СК РФ. Днем 21 сентября в Краснослободскую районную больницу обратилось несколько учащихся медицинского колледжа в возрасте от 17 до 20 лет с признаками отравления, предположительно, бытовым газом. Студенты были осмотрены, часть из них госпитализирована, по предварительным данным, угрозы их жизни нет. Выясняются причины и обстоятельства произошедшего, устанавливается точное количество пострадавших. Ход расследования находится на контроле руководителя следственного управления по республике. Возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Ранее единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) Краснослободского района сообщила о том, что 22 человека госпитализированы в мордовском Краснослободске из-за отравления "неизвестной этиологии", предположительно, причиной стал одорант - примесь к газу.
https://ria.ru/20230908/otravlenie-1895010390.html
краснослободск
россия
краснослободский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883786214_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_c59b04aaa11cc059deb35fd53f709380.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, краснослободск, россия, краснослободский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Краснослободск, Россия, Краснослободский район, Следственный комитет России (СК РФ)
После массового отравления газом в мордовском Краснослободске завели дело

После массового отравления газом в медколледже в Краснослободске завели дело

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 сен - РИА Новости. Уголовное дело об оказании небезопасных услуг возбудили в мордовском Краснослободске после массового отравления, предположительно, газом, сообщает региональное следственное управление СК РФ.
Днем 21 сентября в Краснослободскую районную больницу обратилось несколько учащихся медицинского колледжа в возрасте от 17 до 20 лет с признаками отравления, предположительно, бытовым газом. Студенты были осмотрены, часть из них госпитализирована, по предварительным данным, угрозы их жизни нет.
Выясняются причины и обстоятельства произошедшего, устанавливается точное количество пострадавших. Ход расследования находится на контроле руководителя следственного управления по республике.
Возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).
Ранее единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) Краснослободского района сообщила о том, что 22 человека госпитализированы в мордовском Краснослободске из-за отравления "неизвестной этиологии", предположительно, причиной стал одорант - примесь к газу.
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
Названа причина массового отравления шаурмой в Курской области
8 сентября, 15:04
 
ПроисшествияКраснослободскРоссияКраснослободский районСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала