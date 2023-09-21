https://ria.ru/20230921/otravlenie-1897872708.html

После массового отравления газом в мордовском Краснослободске завели дело

После массового отравления газом в мордовском Краснослободске завели дело - РИА Новости, 21.09.2023

После массового отравления газом в мордовском Краснослободске завели дело

Уголовное дело об оказании небезопасных услуг возбудили в мордовском Краснослободске после массового отравления, предположительно, газом, сообщает региональное... РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T19:21

2023-09-21T19:21

2023-09-21T19:21

происшествия

краснослободск

россия

краснослободский район

следственный комитет россии (ск рф)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 сен - РИА Новости. Уголовное дело об оказании небезопасных услуг возбудили в мордовском Краснослободске после массового отравления, предположительно, газом, сообщает региональное следственное управление СК РФ. Днем 21 сентября в Краснослободскую районную больницу обратилось несколько учащихся медицинского колледжа в возрасте от 17 до 20 лет с признаками отравления, предположительно, бытовым газом. Студенты были осмотрены, часть из них госпитализирована, по предварительным данным, угрозы их жизни нет. Выясняются причины и обстоятельства произошедшего, устанавливается точное количество пострадавших. Ход расследования находится на контроле руководителя следственного управления по республике. Возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Ранее единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) Краснослободского района сообщила о том, что 22 человека госпитализированы в мордовском Краснослободске из-за отравления "неизвестной этиологии", предположительно, причиной стал одорант - примесь к газу.

https://ria.ru/20230908/otravlenie-1895010390.html

краснослободск

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происшествия, краснослободск, россия, краснослободский район, следственный комитет россии (ск рф)