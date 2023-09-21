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Вучич на ГА ООН прокомментировал отношения с США и Россией
Вучич на ГА ООН прокомментировал отношения с США и Россией - РИА Новости, 21.09.2023
Вучич на ГА ООН прокомментировал отношения с США и Россией
Сербия развивает отношения с США, странами Азии и Африки и не прерывает связей с Россией, заявил в четверг президент Сербии Александр Вучич, выступая на... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T20:35
2023-09-21T20:35
2023-09-21T20:35
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ООН, 21 сен – РИА Новости. Сербия развивает отношения с США, странами Азии и Африки и не прерывает связей с Россией, заявил в четверг президент Сербии Александр Вучич, выступая на Генеральной Ассамблее ООН. "Сейчас у Сербии хорошее сотрудничество с США, почти отличное, и мы верим, что наши отношения станут только лучше в будущем. В то же время Сербия будет поддерживать большую и традиционную дружбу на всех континентах, гордясь хорошими отношениями со всеми нациями и странами в Африке, Азии и Латинской Америке", - заявил Вучич. "Мы не разделяем людей по цвету кожи и религиозным убеждениям, поэтому наши отношения с КНР, Южной Кореей, Японией и многими арабскими и мусульманскими странами находятся на высочайшем историческом уровне. Мы также не прерываем наших важных и исторических связей с РФ", - подчеркнул сербский лидер. Вучич ранее уже заявлял, что Сербия привержена тому, чтобы укреплять всеобъемлющие отношения с США.
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в мире, сербия, сша, азия, александр вучич, оон
В мире, Сербия, США, Азия, Александр Вучич, ООН
Вучич на ГА ООН прокомментировал отношения с США и Россией
Вучич: Сербия развивает отношения с США и не прерывает связи с Россией
ООН, 21 сен – РИА Новости. Сербия развивает отношения с США, странами Азии и Африки и не прерывает связей с Россией, заявил в четверг президент Сербии Александр Вучич, выступая на Генеральной Ассамблее ООН.
"Сейчас у Сербии хорошее сотрудничество с США, почти отличное, и мы верим, что наши отношения станут только лучше в будущем. В то же время Сербия будет поддерживать большую и традиционную дружбу на всех континентах, гордясь хорошими отношениями со всеми нациями и странами в Африке, Азии и Латинской Америке", - заявил Вучич.
"Мы не разделяем людей по цвету кожи и религиозным убеждениям, поэтому наши отношения с КНР
, Южной Кореей
, Японией
и многими арабскими и мусульманскими странами находятся на высочайшем историческом уровне. Мы также не прерываем наших важных и исторических связей с РФ", - подчеркнул сербский лидер.
Вучич ранее уже заявлял, что Сербия привержена тому, чтобы укреплять всеобъемлющие отношения с США.
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