https://ria.ru/20230921/otnosheniya-1897884906.html

Вучич на ГА ООН прокомментировал отношения с США и Россией

Вучич на ГА ООН прокомментировал отношения с США и Россией - РИА Новости, 21.09.2023

Вучич на ГА ООН прокомментировал отношения с США и Россией

Сербия развивает отношения с США, странами Азии и Африки и не прерывает связей с Россией, заявил в четверг президент Сербии Александр Вучич, выступая на... РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T20:35

2023-09-21T20:35

2023-09-21T20:35

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ООН, 21 сен – РИА Новости. Сербия развивает отношения с США, странами Азии и Африки и не прерывает связей с Россией, заявил в четверг президент Сербии Александр Вучич, выступая на Генеральной Ассамблее ООН. "Сейчас у Сербии хорошее сотрудничество с США, почти отличное, и мы верим, что наши отношения станут только лучше в будущем. В то же время Сербия будет поддерживать большую и традиционную дружбу на всех континентах, гордясь хорошими отношениями со всеми нациями и странами в Африке, Азии и Латинской Америке", - заявил Вучич. "Мы не разделяем людей по цвету кожи и религиозным убеждениям, поэтому наши отношения с КНР, Южной Кореей, Японией и многими арабскими и мусульманскими странами находятся на высочайшем историческом уровне. Мы также не прерываем наших важных и исторических связей с РФ", - подчеркнул сербский лидер. Вучич ранее уже заявлял, что Сербия привержена тому, чтобы укреплять всеобъемлющие отношения с США.

https://ria.ru/20230601/serbiya-1875355641.html

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в мире, сербия, сша, азия, александр вучич, оон