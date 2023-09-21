https://ria.ru/20230921/otnosheniya-1897883084.html

Анкара выразила стремление укреплять отношения с Москвой

Анкара выразила стремление укреплять отношения с Москвой - РИА Новости, 21.09.2023

Анкара выразила стремление укреплять отношения с Москвой

Анкара считает приоритетом предложенный Россией проект газового хаба в Турции, будет поддерживать отношения с Москвой, заявил президент Турции Реджеп Тайип... РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T20:23

2023-09-21T20:23

2023-09-21T20:28

россия

анкара (провинция)

турция

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1d/1874782539_0:18:3072:1746_1920x0_80_0_0_04475e7ee13bc93b996a0ffb7a702e00.jpg

АНКАРА, 21 сен - РИА Новости. Анкара считает приоритетом предложенный Россией проект газового хаба в Турции, будет поддерживать отношения с Москвой, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган."Мы будем поддерживать наши отношения с Россией в позитивном ключе. Потому что нас очень волнует вопрос о том, чтобы Фракия стала газовым хабом. В настоящее время мы поставляем почти половину природного газа из России. Есть возможность увеличить. Это (проект газового хаба) дает нам такую возможность", - сказал Эрдоган журналистам в Нью-Йорке, заявления которого распространила его пресс-служба.Впервые о турецком газовом хабе заговорили в октябре прошлого года. Тогда - через две недели после диверсий на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2" на дне Балтийского моря - президент России Владимир Путин заявил, что утраченный объем транзита российского газа можно переместить в регион Черного моря. Он отметил возможность создать в Турции газовый хаб, который мог бы стать площадкой для поставок в другие страны, прежде всего в Европу, а также для определения газовых цен.Путин на встрече с Эрдоганом в Сочи в начале сентября отметил, что Россия рассчитывает на скорое завершение переговоров по созданию газового хаба. Позже дипломатический источник в Анкаре сообщил РИА Новости, что работа по проекту будет активизирована в ближайшее время, возможны переговоры рабочих групп.Российский газ поставляется в Турцию и транзитом через турецкую территорию в страны Южной и Юго-Восточной Европы по газопроводам "Голубой поток" и "Турецкий поток". Проектная мощность первого составляет 16 миллиардов кубометров, второго - 31,5 миллиарда кубометров. Россия поставила в Турцию в прошлом году 21,5 миллиарда кубометров, а за январь-август текущего года - свыше десяти миллиардов, сообщал на пресс-конференции по итогам российско-турецких переговоров Путин.

https://ria.ru/20230905/erdogan-1894186190.html

россия

анкара (провинция)

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, анкара (провинция), турция, в мире