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Анкара выразила стремление укреплять отношения с Москвой - РИА Новости, 21.09.2023
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20:23 21.09.2023 (обновлено: 20:28 21.09.2023)
https://ria.ru/20230921/otnosheniya-1897883084.html
Анкара выразила стремление укреплять отношения с Москвой
Анкара выразила стремление укреплять отношения с Москвой - РИА Новости, 21.09.2023
Анкара выразила стремление укреплять отношения с Москвой
Анкара считает приоритетом предложенный Россией проект газового хаба в Турции, будет поддерживать отношения с Москвой, заявил президент Турции Реджеп Тайип... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T20:23
2023-09-21T20:28
россия
анкара (провинция)
турция
в мире
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АНКАРА, 21 сен - РИА Новости. Анкара считает приоритетом предложенный Россией проект газового хаба в Турции, будет поддерживать отношения с Москвой, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган."Мы будем поддерживать наши отношения с Россией в позитивном ключе. Потому что нас очень волнует вопрос о том, чтобы Фракия стала газовым хабом. В настоящее время мы поставляем почти половину природного газа из России. Есть возможность увеличить. Это (проект газового хаба) дает нам такую возможность", - сказал Эрдоган журналистам в Нью-Йорке, заявления которого распространила его пресс-служба.Впервые о турецком газовом хабе заговорили в октябре прошлого года. Тогда - через две недели после диверсий на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2" на дне Балтийского моря - президент России Владимир Путин заявил, что утраченный объем транзита российского газа можно переместить в регион Черного моря. Он отметил возможность создать в Турции газовый хаб, который мог бы стать площадкой для поставок в другие страны, прежде всего в Европу, а также для определения газовых цен.Путин на встрече с Эрдоганом в Сочи в начале сентября отметил, что Россия рассчитывает на скорое завершение переговоров по созданию газового хаба. Позже дипломатический источник в Анкаре сообщил РИА Новости, что работа по проекту будет активизирована в ближайшее время, возможны переговоры рабочих групп.Российский газ поставляется в Турцию и транзитом через турецкую территорию в страны Южной и Юго-Восточной Европы по газопроводам "Голубой поток" и "Турецкий поток". Проектная мощность первого составляет 16 миллиардов кубометров, второго - 31,5 миллиарда кубометров. Россия поставила в Турцию в прошлом году 21,5 миллиарда кубометров, а за январь-август текущего года - свыше десяти миллиардов, сообщал на пресс-конференции по итогам российско-турецких переговоров Путин.
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россия, анкара (провинция), турция, в мире
Россия, Анкара (провинция), Турция, В мире
Анкара выразила стремление укреплять отношения с Москвой

Эрдоган назвал предложенный Россией проект газового хаба приоритетом

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкДействующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 21 сен - РИА Новости. Анкара считает приоритетом предложенный Россией проект газового хаба в Турции, будет поддерживать отношения с Москвой, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
"Мы будем поддерживать наши отношения с Россией в позитивном ключе. Потому что нас очень волнует вопрос о том, чтобы Фракия стала газовым хабом. В настоящее время мы поставляем почти половину природного газа из России. Есть возможность увеличить. Это (проект газового хаба) дает нам такую возможность", - сказал Эрдоган журналистам в Нью-Йорке, заявления которого распространила его пресс-служба.
Впервые о турецком газовом хабе заговорили в октябре прошлого года. Тогда - через две недели после диверсий на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2" на дне Балтийского моря - президент России Владимир Путин заявил, что утраченный объем транзита российского газа можно переместить в регион Черного моря. Он отметил возможность создать в Турции газовый хаб, который мог бы стать площадкой для поставок в другие страны, прежде всего в Европу, а также для определения газовых цен.
Путин на встрече с Эрдоганом в Сочи в начале сентября отметил, что Россия рассчитывает на скорое завершение переговоров по созданию газового хаба. Позже дипломатический источник в Анкаре сообщил РИА Новости, что работа по проекту будет активизирована в ближайшее время, возможны переговоры рабочих групп.
Российский газ поставляется в Турцию и транзитом через турецкую территорию в страны Южной и Юго-Восточной Европы по газопроводам "Голубой поток" и "Турецкий поток". Проектная мощность первого составляет 16 миллиардов кубометров, второго - 31,5 миллиарда кубометров. Россия поставила в Турцию в прошлом году 21,5 миллиарда кубометров, а за январь-август текущего года - свыше десяти миллиардов, сообщал на пресс-конференции по итогам российско-турецких переговоров Путин.
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