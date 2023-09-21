https://ria.ru/20230921/oruzhie-1897889108.html

Польша не будет передавать новое оружие Украине

Польша не будет передавать новое оружие Украине - РИА Новости, 21.09.2023

Польша не будет передавать новое оружие Украине

Польша не будет передавать Украине свое новое оружие, купленное для обороны страны, следует из интервью президента Польши Анджея Дуды телеканалу TVN24. РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T21:01

2023-09-21T21:01

2023-09-21T21:01

украина

польша

россия

сергей лавров

анджей дуда

нато

верховная рада украины

матеуш моравецкий

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/01/1848924143_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_dff933778f8826c440526c6fc35088d6.jpg

ВАРШАВА, 21 сен - РИА Новости. Польша не будет передавать Украине свое новое оружие, купленное для обороны страны, следует из интервью президента Польши Анджея Дуды телеканалу TVN24."Мы не будем передавать наше новое оружие, которое мы сейчас покупаем для польской армии на миллиарды долларов в целях укрепления безопасности Польши, кому-то другому, кому угодно", - заявил президент. "Я буду первым, кто будет выступать против передачи новых вооружений, которые мы сейчас получаем из Южной Кореи или США, таких как новые системы Abrams, Patriot или HIMARS", - пояснил он. При этом он добавил, что Польша подписала контракты с Украиной, в том числе на поставки гаубиц Кrab. "Мы должны выполнить этот контракт и постоянно его выполняем", - сказал он, добавив, что у Польши есть и другие соглашения с Украиной, касающиеся боеприпасов и средств разминирования. Дуда пояснил, что "по мере получения нового оружия из Кореи и США, со складов будет убираться находящееся там сейчас вооружение". По его оценкам, возможно, техника, выходящая из использования польской армией, будет переброшена в Украину. Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что республика перестала поставлять оружие Украине, так как сама активно вооружается. В ответ на это депутат Верховной рады Украины Николай Княжицкий заявил, что Польша продолжает поставлять вооружение Украине. После этого пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер сообщил, что Польша поставляет вооружение Киеву лишь по ранее достигнутым договоренностям. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230921/polsha-1897883882.html

https://ria.ru/20230920/polsha-1897289713.html

украина

польша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, польша, россия, сергей лавров, анджей дуда, нато, верховная рада украины, матеуш моравецкий, в мире