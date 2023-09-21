https://ria.ru/20230921/oruzhie-1897751574.html

В Госдуме заявили, что Россия готова к появлению у ВСУ дальнобойного оружия

В Госдуме заявили, что Россия готова к появлению у ВСУ дальнобойного оружия - РИА Новости, 21.09.2023

В Госдуме заявили, что Россия готова к появлению у ВСУ дальнобойного оружия

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил в эфире телеканала "Россия 24", что американцы скорее всего поставят украинской армии дальнобойные... РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T12:48

2023-09-21T12:48

2023-09-21T12:48

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

сша

украина

андрей картаполов

госдума рф

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793523716_0:0:1253:705_1920x0_80_0_0_2c01947655fe0fca4211b65b69df4e96.jpg

МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил в эфире телеканала "Россия 24", что американцы скорее всего поставят украинской армии дальнобойные средства, но Россия к этому готова. "Если им (ВСУ) дадут, а им скорее всего дадут американцы более дальнобойные средства… они и их будет использовать, но мы к этому готовы и знаем, что это такое, откуда все это будет применяться, и наносим упреждающие удары", - сказал он. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20230914/vsu-1896414154.html

россия

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, сша, украина, андрей картаполов, госдума рф, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр