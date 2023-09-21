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В Госдуме заявили, что Россия готова к появлению у ВСУ дальнобойного оружия - РИА Новости, 21.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:48 21.09.2023
https://ria.ru/20230921/oruzhie-1897751574.html
В Госдуме заявили, что Россия готова к появлению у ВСУ дальнобойного оружия
В Госдуме заявили, что Россия готова к появлению у ВСУ дальнобойного оружия - РИА Новости, 21.09.2023
В Госдуме заявили, что Россия готова к появлению у ВСУ дальнобойного оружия
Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил в эфире телеканала "Россия 24", что американцы скорее всего поставят украинской армии дальнобойные... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T12:48
2023-09-21T12:48
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
сша
украина
андрей картаполов
госдума рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил в эфире телеканала "Россия 24", что американцы скорее всего поставят украинской армии дальнобойные средства, но Россия к этому готова. "Если им (ВСУ) дадут, а им скорее всего дадут американцы более дальнобойные средства… они и их будет использовать, но мы к этому готовы и знаем, что это такое, откуда все это будет применяться, и наносим упреждающие удары", - сказал он. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20230914/vsu-1896414154.html
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безопасность, россия, сша, украина, андрей картаполов, госдума рф, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, США, Украина, Андрей Картаполов, Госдума РФ, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Госдуме заявили, что Россия готова к появлению у ВСУ дальнобойного оружия

Картаполов: Россия готова к тому, что США поставят Украине дальнобойное оружие

© Государственная Дума Федерального Собрания Российской ФедерацииАндрей Картаполов
Андрей Картаполов
© Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации
Андрей Картаполов. Архивное фото
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МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил в эфире телеканала "Россия 24", что американцы скорее всего поставят украинской армии дальнобойные средства, но Россия к этому готова.
"Если им (ВСУ) дадут, а им скорее всего дадут американцы более дальнобойные средства… они и их будет использовать, но мы к этому готовы и знаем, что это такое, откуда все это будет применяться, и наносим упреждающие удары", - сказал он.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияСШАУкраинаАндрей КартаполовГосдума РФВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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