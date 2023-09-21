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Попова заявила о проблеме последствий оружия с обедненным ураном - РИА Новости, 21.09.2023
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03:26 21.09.2023
https://ria.ru/20230921/oruzhie-1897688060.html
Попова заявила о проблеме последствий оружия с обедненным ураном
Попова заявила о проблеме последствий оружия с обедненным ураном - РИА Новости, 21.09.2023
Попова заявила о проблеме последствий оружия с обедненным ураном
Применение снарядов с обедненным ураном - это беда с плохо прогнозируемыми последствиями, заявила РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T03:26
2023-09-21T03:26
анна попова
украина
министерство обороны сша
в мире
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Применение снарядов с обедненным ураном - это беда с плохо прогнозируемыми последствиями, заявила РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова. Пентагон 6 сентября объявил о своем решении передать Украине снаряды с обедненным ураном в рамках нового пакета военной помощи на 175 миллионов долларов. В анонсированные поставки с американских военных складов вошли 120-миллиметровые снаряды для танков Abrams с сердечником из обедненного урана. "На мой взгляд, это большая беда с плохо прогнозируемыми последствиями", - сказала Попова. По ее словам, из-за использования снарядов с обедненным ураном пострадает почва, вспыливание частиц которой при контакте с тканями человека будет приводить к проблемам со здоровьем. "Скорее всего, может пострадать почва, которую нельзя будет использовать в сельскохозяйственных целях, а это приличные территории. Любое вспыливание частиц почвы будет вести к плотному контакту с тканями человека и, конечно, приводить к нарушению состояния здоровья. Не видеть этого, допускать мысли, что все это пройдет бесследно, категорически неправильно. Это совершенно недопустимое пренебрежение здоровьем людей", - сказала Попова. Она отметила, что все разговоры о том, что это не страшно и ни к чему плохому не приведет, необъективно отражают ситуацию.
https://ria.ru/20230912/uran-1895807175.html
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анна попова, украина, министерство обороны сша, в мире, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Анна Попова, Украина, Министерство обороны США, В мире, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Попова заявила о проблеме последствий оружия с обедненным ураном

Попова: оружие с обедненным ураном станет бедой с неясными последствиями

© Фото : U.S. Air National Guard / Staff Sgt. Nicholas PerezСнаряды с обедненным ураном
Снаряды с обедненным ураном - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© Фото : U.S. Air National Guard / Staff Sgt. Nicholas Perez
Снаряды с обедненным ураном. Архивное фото
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МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Применение снарядов с обедненным ураном - это беда с плохо прогнозируемыми последствиями, заявила РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Пентагон 6 сентября объявил о своем решении передать Украине снаряды с обедненным ураном в рамках нового пакета военной помощи на 175 миллионов долларов. В анонсированные поставки с американских военных складов вошли 120-миллиметровые снаряды для танков Abrams с сердечником из обедненного урана.
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"На мой взгляд, это большая беда с плохо прогнозируемыми последствиями", - сказала Попова.
По ее словам, из-за использования снарядов с обедненным ураном пострадает почва, вспыливание частиц которой при контакте с тканями человека будет приводить к проблемам со здоровьем.
"Скорее всего, может пострадать почва, которую нельзя будет использовать в сельскохозяйственных целях, а это приличные территории. Любое вспыливание частиц почвы будет вести к плотному контакту с тканями человека и, конечно, приводить к нарушению состояния здоровья. Не видеть этого, допускать мысли, что все это пройдет бесследно, категорически неправильно. Это совершенно недопустимое пренебрежение здоровьем людей", - сказала Попова.
Она отметила, что все разговоры о том, что это не страшно и ни к чему плохому не приведет, необъективно отражают ситуацию.
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Анна ПоповаУкраинаМинистерство обороны СШАВ миреФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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