https://ria.ru/20230921/oruzhie-1897688060.html

Попова заявила о проблеме последствий оружия с обедненным ураном

Попова заявила о проблеме последствий оружия с обедненным ураном - РИА Новости, 21.09.2023

Попова заявила о проблеме последствий оружия с обедненным ураном

Применение снарядов с обедненным ураном - это беда с плохо прогнозируемыми последствиями, заявила РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T03:26

2023-09-21T03:26

2023-09-21T03:26

анна попова

украина

министерство обороны сша

в мире

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0d/1877775153_0:185:3310:2047_1920x0_80_0_0_c2df4470e3b9207b1ce23548e6891758.jpg

МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Применение снарядов с обедненным ураном - это беда с плохо прогнозируемыми последствиями, заявила РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова. Пентагон 6 сентября объявил о своем решении передать Украине снаряды с обедненным ураном в рамках нового пакета военной помощи на 175 миллионов долларов. В анонсированные поставки с американских военных складов вошли 120-миллиметровые снаряды для танков Abrams с сердечником из обедненного урана. "На мой взгляд, это большая беда с плохо прогнозируемыми последствиями", - сказала Попова. По ее словам, из-за использования снарядов с обедненным ураном пострадает почва, вспыливание частиц которой при контакте с тканями человека будет приводить к проблемам со здоровьем. "Скорее всего, может пострадать почва, которую нельзя будет использовать в сельскохозяйственных целях, а это приличные территории. Любое вспыливание частиц почвы будет вести к плотному контакту с тканями человека и, конечно, приводить к нарушению состояния здоровья. Не видеть этого, допускать мысли, что все это пройдет бесследно, категорически неправильно. Это совершенно недопустимое пренебрежение здоровьем людей", - сказала Попова. Она отметила, что все разговоры о том, что это не страшно и ни к чему плохому не приведет, необъективно отражают ситуацию.

https://ria.ru/20230912/uran-1895807175.html

https://ria.ru/20230908/evrokomissiya-1894994764.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

анна попова, украина, министерство обороны сша, в мире, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)